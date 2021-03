Les Bleuets surpris d'entrée par le Danemark

Très poussifs même si maîtrisant la situation, les Espoirs français se sont laissés prendre en deuxième période (0-1) par un Danemark tout au plus honnête. L'escouade cinq étoiles de Sylvain Ripoll se prend déjà les pieds dans le tapis pour ses débuts en phase de groupes de l'Euro, et se retrouve à la traîne.

Gouiri, mais non

France (4-2-3-1) : Lafont - W. Fofana, Koundé, Badiashile, Truffert - B. Kamara (Tchouaméni, 63e), Guendouzi (c) (Ikoné, 63e) - Faivre (Laurienté, 77e), Camavinga (B. Soumaré, 77e), Gouiri - Édouard (Kolo Muani, 62e). Sélectionneur : Sylvain Ripoll.



Danemark (4-3-3) : O. Christensen - Carstensen (Roerslev, 70e), V. Nelsson (c), Bech, A. Poulsen - Lindstrøm (Holse, 70e), Nartey, M. Andersen (Hjulmand, 83e) - Isaksen (A. Dreyer, 46e), Faghir (Frederiksen, 60e), Bruun Larsen. Sélectionneur : Albert Capellas Herms.

Par Jérémie Baron

Prendre des pions à cause de défenseurs trop lents ou dans la lune, Alban Lafont en a l'habitude : ça lui arrive tous les week-ends. Peut-être s'attendait-il à pouvoir reprendre confiance en ses qualités loin de Nantes et des profondeurs de la Ligue 1 et au milieu du jeune gratin européen. Raté : dès l'entrée en lice dans cette phase de poules de l'Euro, il a suffi à un quart d'heure du terme d'une erreur d'inattention du portier et de son arrière-garde pour voir le Danemark signer un petit hold-up à Szombathely, contre des Bleuets inoffensifs et donc punis. Le clinquant vivier U21 français a de quoi se remettre en question, et est déjà dans le rétro des Danois et des Russes dans son groupe C.Les vingt premières minutes sont compliquées pour les Coqs, face à des Nordistes - invaincus depuis deux ans - mordants et prêts au combat, avec une alerte sur une tête de Jacob Bruun Larsen après une perforation danoise côté droit (20). Même quand les Tricolores posent enfin le pied sur le ballon, on roupille : Odsonne Édouard se cache, la France patine et aucune frappe dans le cadre n'a été enregistrée au moment où la pause est annoncée, malgré les 65% de possession des hommes de Ripoll : seul un frisson en solo signé Amine Gouiri (39) et une grosse prise de risque d'Alban Lafont dans ses six mètres (42) viennent égayer la fin du premier acte.Après la pause, les copains d'Eduardo Camavinga haussent le ton et se rapprochent de l'objectif, mais la jolie tentative fouettée de Boubakar Kamara s'égare (60). Dix minutes après un turnover opéré par Ripoll, Amine Gouri rentre une énième fois sur son pied droit et trouve enfin quelque chose : les gants d'Oliver Christensen (74). On tient le premier tir cadré, alors le Danemark, qui se contentait de défendre, décide de sortir de sa boîte : sur un ballon glissé par Bruun Larsen, Benoît Badiashile et Lafont s'accordent pour offrir à l'entrant Anders Dreyer - ailier droit de Midtjylland - un premier pion chez les Espoirs. Une deuxième chance pour Gouiri (81) plus tard, c'est déjà l'heure des regrets. Et rien ne dit que ce sera plus simple face à la Russie dans quatre jours.