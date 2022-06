Les Bleuets écrasent la Slovaquie pour lancer leur Euro

Baláž - Kopásek, Kóša, Zsolt, Sikula - Hollý, Urgela, Halabrin - Griger, Jambor, Mišovič. Entraîneur : Albert Rusnák.



France U19 : Lo-Tutala - Pereira, Camara, Touré, Hadjam - Bondo (Da Silva, 49e), Adeline (Cisse, 66e), Diouf - Virginius (Ba, 66e), Bonny (Arconte, 74e), Tchaouna (Ben Seghir, 74e). Entraîneur : Landry Chauvin.

AEC

Carton plein pour les Bleuets qui signent une large victoire 5-0 contre le pays hôte de cet Euro U19, la Slovaquie, et démarrent donc leur tournoi de la plus belle des manières.Au retour de vacances écourtées pour cette compétition, les Français avaient pourtant mis du temps à entrer dans leur match, laissant même les Slovaques leur faire quelques frayeurs. Mais après plusieurs pertes de balle sur son côté gauche, Loum Tchaouna se mue en parfait renard des surfaces pour venir couper un beau centre de Pereira et enfin débloquer la situation. Les Bleus confisquent le ballon et enchaînent les occasions jusqu'à ce que Bonny ne vienne lui aussi couper la trajectoire d'un centre de DioufAprès s'être assurés du break, les Bleuets sont revenus des vestiaires plus morts de faim que jamais, et ce malgré la sortie sur blessure de Bondo dès la 46minute. Alan Virginius, à l'initiative des deux premières réalisations, est enfin récompensé par un but d'une superbe frappe enroulée excentrée. Dans la foulée, Ange-Yoan Bonnyet luisignent chacun un doublé, tous deux bien aidés par Loum Tchaouna. Le sélectionneur Landry Chauvin se permet même de faire sortir tout ce beau petit monde, sans aucun impact sur le score.Prochain défi pour les Bleuets : la Roumanie, mardi soir à 20 heures.