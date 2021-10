Les Bleues atomisent l'Estonie

France féminine (4-3-3) : Peyraud-Magnin - Périsset, De Almeida, Tounkara, Karchaoui (Morroni, 46e) - Geyoro, Bilbault, Toletti (Dali, 46e) - Diani (Asseyi, 62e), Katoto, Cascarino (Malard, 63e). Sélectionneuse : Corinne Diacre.



Estonie féminine (5-4-1) : Kork - Orav, Liir, Zlidnis, H. Saar, Merisalu - Kubassova, Daut, Mengel (Niit, 63e), Bannikova - Treiberg (Aarna, 46e). Sélectionneur : Jarmo Matikainen.

AS, au stade Dominique-Duvauchelle

Les Bleues ont régalé le public du stade Dominique-Duvauchelle.Devant 4366 spectateurs, les joueuses de Corinne Diacre ont pulvérisé l'Estonie ce vendredi. Sérieuse et appliquée, l'équipe de France a rapidement pris les devants grâce à Geyoro et Katoto, avant de se montrer efficace devant le but de Kork. Les latérales ont offert un récital sur leurs côtés respectifs, puisque Karchaoui, Morroni et Périsset ont multiplié les galettes à destination du trio offensif, notamment Cascarino et Diani.Les Françaises ont également été efficaces sur corner, puisque Aïssatou Tounkara s'est offert le seul doublé du match et ses deux premiers pions en sélection, d'abord sur un coup de casque, puis sur une reprise de volée bien sentie. L'équipe de France a même profité des cadeaux de la défense, qui a offert deux buts largement évitables. Auteure d'une excellente entrée, Kenza Dali a couronné cette belle soirée en inscrivant le 1000but de l'équipe de France féminine en match officiel. Une nouvelle soirée parfaite pour Delphine Cascarino et ses copines, qui ont désormais rendez-vous avec le Kazakhstan pour asseoir un peu plus leur domination dans leur groupe de qualification.