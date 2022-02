Les arbitres anglais invités à ne pas sanctionner les gestes de soutien à l’Ukraine

That felt so good Stay strong bro and everyone in Ukraine pic.twitter.com/xbvwrTiB4s — Matty Cash (@mattycash622) February 26, 2022

Les arbitres de la Premier League ont été invités à autoriser les joueurs à manifester leur soutien à l'Ukraine sans recevoir de carton jaune, rapporte le Daily Mail . Cette décision fait suite à l’avertissement controversé du défenseur polonais Matty Cash samedi dernier. Le joueur d'Aston Villa a récolté un carton jaune après avoir ouvert le score contre Brighton (victoire 2-0) puis retiré son maillot pour afficher un message de solidarité envers son compatriote Tomasz Kędziora, qui évolue au Dynamo Kyiv. Il était alors toujours bloqué dans la capitale ukrainienne.Une sanction appliquée uniquement parce que Matty Cash a enlevé son maillot, ce qui est considéré comme uneselon les règles, et non en raison du message politique affiché. Les arbitres ont donc depuis été encouragés à faire preuve de compréhension et d'empathie envers les joueurs qui ont été touchés par la guerre en Ukraine. Plusieurs autres clubs de Premier League ont affiché un soutien symbolique à l'Ukraine avant les matchs du week-end dernier, mais Cash a été le seul joueur à le faire pendant un match.La Grande-Bretagne, définitivement au-dessus de la petite