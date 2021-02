Lens se pète les dents à Reims

13

Rajković - Foket, Faes, Munetsi, Konan (De Smet, 76e) - Cassama - Chavalerin, Cafaro (Kutesa, 76e), Mbuku (Touré, 68e), Zeneli (Sierhuis, 87e) - Dia. Entraîneur : David Guion.



Leca - Medina, Badé, Gradit - Haïdara (Sylla, 82e), Fofana, Doucouré, Clauss (Michelin, 87e) - Kakuta (Mauricio, 87e) - Sotoca, Banza (Jean, 82e). Entraîneur : Franck Haise.

Les Sang (réussite) et Or. Auteurs d’un feu d’artifice complètement fou à l’aller (4-4) , le Stade de Reims et le RC Lens ont été moins en verve pour leurs retrouvailles. Pourtant, les Lensois ont tout donné et empilé les situations très chaudes. Mais clairement, le RCL a fait ce court déplacement en oubliant la réussite à la maison. Une barre transversale, un penalty raté, un but sauvé sur la ligne pour quelques millimètres, un autre refusé pour hors-jeu... La panoplie du club maudit. Un scénario d’autant plus irritant pour les Lensois qu’en face, le Stade de Reims a, lui, eu un maximum de réussite en ouvrant le score sur sa première situation grâce à un Zeneli à l’affût après une frappe de Dia repoussée par Leca. Après ce pion contre le cours du jeu, les Rémois ont tenté le hold-up. Mais ni Cafaro (28, 36) ni Zeneli (35) n’ont trouvé la faille.Au retour des vestiaires, le RC Lens a donc repris le contrôle de la soirée en appliquant les ingrédients qui avaient permis à Fofana (6) et Kakuta (8) de se montrer dangereux en début de match, avant que Banza ne touche la barre sur corner (37) et que Kakuta n’envoie son penalty au-dessus de la cage de Rajković (44). Pour cela, Lens a pu compter sur son père Noël à lui : Santa Clauss. Intenable dans son couloir droit, le latéral a mis le feu et a été idéalement servi Sotoca seul face au but. Libérés par cette égalisation méritée, les Lensois ont alors buté sur un grand Rajković, d’abord impérial face à Banza puis Sotoca (62), avant que les deux hommes n’inversent les rôles. Après avoir repoussé la frappe du second juste derrière sa ligne, Rajković a été ajusté par le premier, finalement signalé hors jeu par la VAR. À la rue, les Rémois - qui ont attendu la 77pour frapper - ont courbé l’échine sans rompre et obtenu le nul malgré les assauts répétés des Lensois. Et ce, malgré une dernière sortie kamikaze de Rajković, qui aurait dû concéder un second penalty.Encore un miracle, dans la cité des Sacres.