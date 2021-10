Lens gère Reims et conforte sa deuxième place

Lens (3-4-1-2) : Leca - Gradit, Danso, Medina (Haidara, 71e) - Clauss, Doucouré, Fofana, Frankoswki - Kakuta (Saïd, 71e) - Sotoca, Kalimuendo (Ganago, 71e). Entraîneur : Franck Haise.



Reims (3-4-1-2) : Rajković - Foket, Faes, Abdelhamid - Flips (Cassamá, 72e), Matusiwa (Touré, 64e), Munetsi, Konan - Kebbal (Mbuku, 72e) - Ekitike, Van Bergen (Doucouré, 72e). Entraîneur : Óscar García.

: on connaît déjà l'identité du dauphin du PSG lundi matin. Tranquille vainqueur, dans un Bollaert-Delelis vide, de Reims (2-0), qui n'a frappé que deux fois au but sans cadrer, Lens a conforté ce soir sa deuxième place en ouverture de cette 9journée.Assez tristoune en première mi-temps, la partie a basculé juste avant la pause, quand Ekitike a mis son pied dans la tronche de Danso sur un corner lensois. Verdict : un rouge en deuxième instance, et un péno transformé par Kalimuendo, auteur de son premier pion en Ligue 1 cette saison. Mérité pour les Sang et Or, auparavant frustrés deux fois par Rajković, décisif sur ce tir du gauche en angle fermé de Kalimuendo (17) et surtout cette volée de Frankowski qui filait sous la barre (41).En supériorité numérique, Lens a déroulé au retour des vestiaires et n'a pas tardé à faire logiquement le break. Si Rajković s'est superbement interposé sur ce pétard de Fofana (51), le portier serbe a dû s'incliner dans la foulée devant Kalimuendo, mis sur orbite par Sotoca et buteur d'un tir croisé du gauche, au bout d'une projection née d'une interception de Clauss. L'addition aurait même pu être plus salée pour les Rémois, qui loupent l'occasion de faire un bond énorme au classement et glissent même à la 12place. Mais Ganago, qui avait effacé Rajković d'un sombrero avant de marquer dans le but vide, était hors jeu (83).Pas de quoi gâcher le plaisir des Artésiens, qui comptent déjà 18 points, 4 de plus que l'OM, leur meilleur bilan après neuf journées depuis 2002, année où ils avaient fini deuxièmes. Elle est là, la grosse cote de la saison.