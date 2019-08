Leipzig explose Gladbach et prend la première place

Timo et boum ! bam !En forme éclatante moins d'une semaine après sa prolongation de contrat en Saxe, Timo Werner a fait imploser le Borussia Park en claquant un triplé qui envoie son RB Lepzig à la première place provisoire du classement de la Bundesliga.Malgré une rencontre plutôt équilibrée, tant en matière de possession que de tentatives cadrées, ce sont les hommes de Julian Nagelsmann qui ont rapidement pris l'avantage sur ceux de Marco Rose. Après avoir trompé une première fois Yann Sommer à bout portant en fin de première période (1-0, 38), Timo Werner récidive de la même manière au retour des vestiaires (2-0, 47). Les visiteurs décident alors de faire circuler le ballon, et Breel Embolo vient réduire la marque à l'entame du temps additionnel d'un puissant coup de casque (1-2, 90+1). Et alors que le Suisse manque le but de l'égalisation d'une courte tête (sans mauvais jeu de mots), Peter Gulasci va tuer le match dans les toutes dernières secondes en dégageant aux six mètres de manière surpuissante sur la tête de Lainer, lequel dévie malgré lui sur Timo Werner qui va prendre la défense de court et tromper Sommer une troisième fois juste avant le coup de sifflet final (1-3, 90+4).Dortmund est prévenu, demain la victoire est obligatoire. Et pour Fribourg... c'est le même tarif !