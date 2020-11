Leicester prend les commandes de la Premier League

La promesse était belle pour Leicester.En cas de victoire, la troupe de Brendan Rodgers pouvait provisoirement prendre la tête de la Premier League. Message reçu : lesmontrent les crocs d'entrée dans un duel de canidés avec lesde Nuno Nuno Espirito Santo. La domination n'accouche cependant d'aucune occasion et c'est donc la VAR qui s'en occupe. À bout portant, Kilman contre un centre de Praet de la main et, comme à son habitude, Anthony Taylor indique le point de penalty. Vardy prend le contrepied de Patricio pour le transformer facilement (15).Suffisant pour que lessortent de leur tanière ? Pas vraiment. Jimenez et sa bande sont frileux, et le Mexicain, comme son équipe, ne cadrera pas le moindre tir dans ce premier acte. Derrière, Aït-Nouri, brillant pour sa première la semaine dernière, est ramené sur terre par Justin, plus prompt, et se rend coupable d'une faute dans la surface (39). Vardy change de côté, Rui Patrício, lui, est têtu et garde les siens dans la course en empêchant l'international anglais de doubler la mise.Lesreviennent sur le pré avec de meilleures intentions. Enfin départie de sa cape d'invisibilité, la ligne d'attaque de Nuno Espirito se retrouve néanmoins dans la poche d'un Fofana déjà en mode patron. Malgré l'entrée du facteur X Adama Traoré et un coup franc idéalement placé pour Neves (63), Schmeichel reste serein. Seul Neto (54) et Neves (75) obligent le gardien danois à se salir, sans succès. Si Barnes rate la balle de break (83), le siège sur la cage desprend ensuite de l'ampleur. Rodgers se la joue petit bras, fait entrer Morgan à la place de Praet, pour cimenter les dernières brèches. Alors Fabio Silva et compagnie font les cent passes, tournent en rond. Solide jusqu'au bout, Leicester s'impose sans briller, mais se passera des paillettes pour cette fois. Lespourront sortir les popcorns pour assister au choc entre Manchester City et Liverpool, bien au chaud dans leur fauteuil de leader.Leicester (3-4-2-1) : Schmeichel - Fuchs, Fofana, Evans - Thomas (Albrighton 46), Tielemans, Mendy, Justin - Praet (Morgan, 80), Maddison (Barnes, 72) - VardyBrendan Rodgers.Wolverhampton (3-4-3) : Patricio - Kilman, Coady, Boly - Aït-Nouri(Marçal, 76), Neves, Dendoncker, Semedo - Neto (Fabio Silva, 79), Jimenez, Podence (Traoré, 60Nuno Espirito Santo.