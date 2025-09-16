Mondial 2026 : Vers une dotation record de la FIFA pour les clubs

Plus d’équipes = plus de thunes.

Ce mardi, la FIFA a annoncé que le montant total des dotations reversées aux clubs dont les joueurs participeront à la Coupe du monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet) s’élèvera à 300 millions d’euros. Un montant record, puisqu’il s’agit d’une augmentation de 70% par rapport au Mondial 2022, disputé au Qatar (209 millions). Cette année-là, Manchester City avait récolté le jackpot avec près de 4,6 millions d’euros encaissés.

Autre changement à noter : cet argent sera reversé aux équipes dont les joueurs ont participé aux qualifications, et ce, même s’ils ne sont pas sélectionnés pour la phase finale. Le résultat d’un accord passé avec l’Association européenne des clubs.

Mais en fin de compte, avec l’augmentation du nombre de participants, ça fait moins de sous, non ? Sortez les calculettes !

