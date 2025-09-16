Le salaire de Vincent Labrune bientôt divisé par trois

Le coup du chapeau, à l’envers.

Le salaire de Vincent Labrune, président de la LFP, va être divisé par trois à partir du 1er octobre, a annoncé L’Équipe, ce mardi. Cette décision survient à la suite du conseil d’administration de l’instance s’étant tenu ce lundi. Dès cette date, le dirigeant devrait recevoir 23 000 euros mensuels, à la place des 70 000 euros qu’il perçoit actuellement.

Pour un rôle moins exécutif

Selon Vincent Labrune, cette baisse permettrait de mettre davantage en avant ses deux directeurs généraux et leurs pouvoirs exécutifs : Arnaud Rouger pour la LFP et Nicolas de Tavernost pour LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue. Toujours selon L’Équipe, le président de la LFP aurait pour objectif, une fois la réforme de la gouvernance du football français actée, que le salaire du président « tende vers zéro ».

Pile au moment où son départ n’a jamais été aussi proche.

