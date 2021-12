Leeds-Aston Villa également reporté à cause du Covid

Following a request from Leeds, the Premier League Board met today and agreed to postpone the club’s home fixture against Aston Villa, due to be played on Tuesday 28 DecemberFull statement: https://t.co/Ea2ZT4F32I#LEEAVL pic.twitter.com/cfBp7fQVQW — Premier League (@premierleague) December 26, 2021

On prend les mêmes, et on ne recommence pas.Après l'annulation du déplacement de Leeds ce dimanche à Liverpool, la Premier League a annoncé que lesne joueraient pas non plus mardi. La rencontre entre les joueurs de Marcelo Bielsa et Aston Villa a été reportée. «» , annonce la ligue dans un communiqué. C'est déjà le quatrième match du Boxing Day annulé après Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford et Burnley-Everton.Les traditions se perdent.