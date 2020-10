Depetris : « Pour qu'ils me mettent dans un avion quand j'avais 11 ans... »

Et si sa famille avait accepté l’offre de l’AC Milan quand il avait 11 ans ? Et s’il n’avait pas soulevé de la fonte démesurément quelques années plus tard, au point de perdre l’essence de son jeu ? Avec des si, Leandro Depetris aurait vécu la grande carrière qu’on lui promettait. Plus en vue que Messi à la pépinière de Newell’s Old Boys, il se retrouve, deux décennies plus tard, à San Vicente, dans l’anonymat du championnat régional argentin.

1

« C’est un peu gênant à dire, mais c’est vrai que j’étais au-dessus des autres. Pour qu'ils me mettent dans un avion à 11 ans, direction Milan, il se passait quelque chose d’anormal. »

« J’allais à la salle après l’entraînement ou je faisais de la muscu chez moi, seul, deux ou trois heures par jour. Une folie totale ! »

« Avec tout l'espoir que j'avais placé en moi quand j'étais enfant, en être là aujourd’hui, pour moi, c'est inexplicable d'en être là aujourd'hui. »

À lire : l’enquête « Salut les Musclés » dans le numéro 180 de SO FOOT actuellement en kiosques, où l'on se penche sur les conséquences de la course à l'armement physique dans le foot.

Propos recueillis par Aquiles Furlone

Traduction : Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tout le monde me dit :Mais ça, c’est de la fiction. En vérité, on n’en sait rien.C'est un peu gênant de le dire, mais maintenant que j'ai dépassé la trentaine, je le dis : c’est vrai que j’étais au-dessus des autres. Pour qu'ils me mettent dans un avion quand j'avais 11 ans, direction Milan, il se passait quelque chose d’anormal. Le club milanais nous a offert à moi et à ma famille la même chose que Barcelone a offert ensuite à la famille Messi : une maison, un emploi si mon père voulait travailler, la même chose pour ma mère, tout.Mes parents ont toujours été des travailleurs, ils ont fait des études. Nous ne sommes pas issus d’un milieu défavorisé comme cela peut être le cas pour d’autres joueurs. Dans mon entourage, on était trop confiant. On pensait avoir la boule de cristal dans la main, et on entendait :Ils pensaient que c’était quelque chose qui ne pouvait pas ne pas arriver. Mais cela ne s’est pas produit.À vrai dire, non, chacun a son propre caractère, et c'est un sujet difficile à aborder. Ce que je veux dire, c'est qu’intérieurement, il sait qu'il a fait une erreur. Je suppose qu'il aimerait me voir à la télévision ou depuis la tribune de San Siro et non pas ici à San Vicente, avec vingt personnes dans les gradins. On ne se le dit pas face à face parce que la vie continue. Cela fait plus de deux décennies, et nous ne pouvons pas revenir en arrière en 1999.Là-bas, j’ai constaté qu’il n'était plus aussi facile pour moi de dribbler deux ou trois rivaux comme je l'avais toujours fait. Puis j'ai commencé à me dire que je devais compenser cela. Je me suis dit :Et je suis allé trop loin. En fin de compte, je n'ai pu faire ni l'un ni l'autre.Non ! Je l'ai fait seul, sans demander à personne et sans la moindre connaissance. J'ai commencé à soulever des poids - même pas ce que je voulais, je faisais ce que je pouvais. Ce n'est pas comme si un préparateur physique du club était venu me voir et m'avait dit. Non, rien de tel. C’est de ma faute. Je me suis fait un film dans ma tête. J’allais à la salle après l’entraînement ou je faisais de la muscu chez moi, seul, deux ou trois heures par jour. Une folie totale ! C'est un peu inexplicable que j'aie fait cela, en fait...J'ai pris pas mal de masse musculaire sur la balance. J'avais plus de force, bien sûr, mais cela ne me servait pas, bien au contraire, cela m’a porté préjudice parce que j’ai perdu en explosivité, dans le démarrage rapide balle au pied que j'avais toujours eu. Même mes jambes sont devenues grosses. En fait, ce n'était pas un travail adapté à mes caractéristiques.En y repensant maintenant, cela me semble incroyable ! Moi qui ai toujours été un joueur créatif, un dribbleur, un passeur, et qui suis un grand fan de Riquelme, de cette manière de jouer et de concevoir le football... Mais à ce moment-là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé : je voulais être un Gattuso. Je voulais devenir un autre joueur, une autre personne. Aujourd'hui, je reconnais que j'avais tort, que je me suis lourdement trompé, parce que ce n'était pas mon essence. Ce n’était pas possible, je ne pouvais pas jouer comme ça.Je n’ai pas tardé à réaliser ce qui se passait. Le truc, c’est qu’après avoir fait tant de différences sur le terrain, et constatant qu'à 17, 18 ans je ne pouvais plus faire ces différences comme à 12 ou 14 ans, j’étais à moitié résigné. Après quelques années, je me suis calmé et, avec le temps, mon corps est redevenu comme avant.Ce n’est pas seulement à cause de la musculation, mais cela y a contribué, c'est sûr. C’est pour ça que je dis que mon cas était une chaîne d'erreurs. De l'époque où ma famille a décidé de ne pas vivre à Milan à tout ce qui est arrivé par la suite. Il y avait toujours une erreur qui venait du fait de vouloir réparer la précédente. Et dans cette longue liste d'erreurs, l'une d'entre elles est celle d’avoir passé tout ce temps à la salle de musculation, parce qu'elle m'a amené à changer, pour le pire, ma façon de jouer... Bon, ce n’est pas non plus comme si j'avais fait des erreurs toute ma vie. En fin de compte, je suis unen bonne santé, je ne bois pas d'alcool, je ne me drogue pas, je ne cours pas après les filles. Sauf que je ne pouvais plus revenir à haut niveau. Attention, je n'ai peut-être pas compris toutes les raisons non plus. Mais avec tout l'espoir que j'avais placé en moi quand j'étais enfant, pour moi, c'est inexplicable d'en être là aujourd'hui.Non. J'aime le football. L'année dernière, je suis revenu ici, au club de San Vicente. Il y a deux ans, j'ai obtenu mon diplôme d’entraîneur. Le club m'a proposé de gérer les équipes de jeunes. Donc j’entraîne les enfants et en parallèle je joue avec l’équipe première. L’argent gagné durant mes années de professionnalisme m’a permis d’acheter un terrain et d’y faire construire une maison.J'ai ma maison et un petit bout de terrain, mais cela ne me suffit pas pour vivre, je dois travailler. Je veux dire, je ne suis pas en mauvaise posture, mais je ne pouvais pas rester assis et regarder la vie passer... Les Messi sont montés dans ce train qui ne passe qu’une fois, les Depetris non.