Le Viktoria Plzeň est la victime préférée de Džeko

CG

Le Viktoria Plzeň doit en avoir marre de croiser la route d'Edin Džeko. La Roma s'est largement imposée contre le club tchèque (5-0) , mardi soir en Ligue des champions, et l'international bosnien en a profité pour claquer un triplé afin de définitivement lancer sa saison. Le Viktoria était prévenu, ce n'est pas la première fois que le natif de Sarajevo lui fait très mal. En fait, Džeko a tout simplement planté dix pions contre les Viktoriáni depuis le début de sa carrière, dont six sous la tunique romaine. La Louve et son buteur avaient déjà croisé le champion tchèque lors de l'exercice 2016-2017 au même stade de la compétition. Résultat ? Un succès au Stadio Olimpico (4-1) avec... un triplé signé Džeko, évidemment.Pour la première réalisation du géant bosnien contre le Viktoria, il faut remonter au 12 mars 2006. À l'époque, Džeko joue au FK Teplice, un club tchèque, et il trouve le chemin des filets lors d'un match nul contre Plzeň (3-3). Quelques années plus tard, en 2013, il acte ce statut de bête noire sous les couleurs de Manchester City. Le club anglais rencontre également deux fois le Viktoria en phase de poules de C1 et Džeko en profite pour planter un but lors de chaque rencontre (3-0 et 4-2).Vivement le match retour, hein.