Le Stade de Reims lance une web-série sur son groupe Pro 2

La Star Académie à la Rémoise.De plus en plus, les clubs français, ou étrangers, n'hésitent plus à partager quelques moments du quotidien de leurs joueurs professionnels. Cette semaine, c'est le Stade de Reims qui propose le premier épisode de sa propre web-série consacrée à son équipe Pro 2. Véritable passerelle entre les équipes de jeunes et le monde professionnel, cette structure a notamment vu passé Boulaye Dia, parti à Villarreal depuis, Nathanaël Mbuku, El Bilal Touré.Pour Mathieu Lacour, directeur général du club, ces trois garçons résumentde cette Pro 2. A savoir celle d'une équipe qui doit être en mesure d'accompagner, de façon individuel ou presque, chaque joueur, et ce quelque soit son parcours avant, jusqu'à l'équipe première. Créé en 2017, ce suivi aurait, toujours selon le dirigeant, pu aider un joueur comme Frank Zambo Anguissa à réussir lors de son passage dans la Marne. Deux autres épisodes devraient permettre au public d'en apprendre encore un peu plus sur cette structure, son fonctionnement et son rôle dans les résultats actuels de l'équipe première, la plus jeune d'Europe en temps de jeu effectif.Et du côté des Verts, combien d'épisodes pour assister aux fabuleux discours de Pascal Dupraz en cas de maintien ?