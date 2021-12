Le Sporting maîtrise Benfica et prend le derby

Benfica (3-4-2-1) : Vlachodimos - Vertonghen, Otamendi, Almeida (Taarabt, 74e) - Grimaldo, Weigl (Gilberto, 74e), João Mário, Lazaro (Yaremchuk, 46e) - Everton (Pizzi, 86e), Rafa Silva - Darwin (Gonçalo Ramos, 86e). Entraîneur : Jorge Jesus.

Sporting CP (3-4-3) : Adán - Neto, Inácio, Feddal (Esgaio, 55e) - Porro, Matheus Nunes, Ugarte (Nuno Santos, 90e+3), Matheus Reis - Gonçalves (Bragança, 90e+3), Paulinho, Sarabia (Tiago Tomás, 84e). Entraîneur : Rúben Amorim.

En déplacement à la Luz ce vendredi soir pour défier le voisin Benfica en cette treizième journée de Primeira Liga, le Sporting s'est fait plaisir (1-3) et a mis la main sur le premierde la saison.Dans une partie hachée et rythmée par les coups de sifflet de monsieur Soares Dias (sept cartons jaunes en première période), les Lions ont su tirer leur épingle du jeu. Plus entreprenants, les vert et blanc ont en effet trouvé la faille d'entrée sur une merveille de Pablo Sarabia. Lancé par un centre de Pedro Gonçalves, l'Espagnol n'a pas hésité au moment de reprendre son ballon du plat du pied, sans contrôle, dans la lucarne droite d'Odysseas Vlachodimos. En face, les prises de profondeur de Darwin Núñez et le déchet d'Everton n'auront aucunement aidé une formation benfiquiste brouillonne et presque dépassée sur une frappe croisée de Gonçalves, détournée sur son poteau par Vlachodimos (38).Un scénario étalé sur 90 minutes, que le coup de casque de Darwin sur le montant (59) puis la reprise de João Mário captée par Antonio Adán (62) n'ont permis de changer. Des occasions franches, auxquelles Paulinho a vite mis fin d'un subtile ballon piqué après un beau service de Matheus Nunes. Et quand Rafa Silva loupe le quasi-immanquable en touchant (encore) le poteau (64), Nunes justement, trouvé par Ricardo Esgaio, s'échappe dans son couloir gauche en éliminant André Almeida et en fusillant Vlachodimos. Dans les derniers instants, l'imparable enroulé de l'entrant Pizzi réduira la marquemais trop tard,Ce succès permet au Sporting de recoller au leader Porto, victorieux de Portimonense dans la soirée (0-3), avec 35 points chacun et de prendre quatre unités d'avance sur Benfica, troisième.