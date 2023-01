Le Red Star assommé à Villefranche, Nancy dans la zone rouge

Le but incroyable de Kamil Manseri pour le FC Villefranche B.Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/m7hpCH6ay5 — Championnat National (@NationalFFF) January 20, 2023

Le retourné acrobatique de Hicham Benkaid pour le Stade BriochinSuivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/RhuoSzCDAK — Championnat National (@NationalFFF) January 20, 2023

Tous les résultats :

Villefranche-Beaujolais 3-1 Red Star

Stade briochin 1-0 Paris 13 Atletico

AL

dans l'antichambre de l'antichambre.La lumière est venue de Villefranche-Beaujolais, ce vendredi, où les Tigres Caladois ont délivré uneface au Red Star, pourtant candidat à la montée en Ligue 2, pour s'extraire de la zone rouge. Après l'ouverture du score de Josselin Gromat sur corner, Kamil Manseri a inscrit un des buts de la saison en National (et en France tout court, d'ailleurs), en étalant sa technique, son jeu de corps et sa vitesse d'exécution entre des centraux audoniens hébétés. Même le but de l'espoir signé Issouf Macalou, un délicieux enroulé du gauche dans le petit filet, ne pourra rien y faire, et le Red Star va sans doute perdre du terrain sur Versailles et Martigues.À Concarneau, dans un duel du top 5, ce sont les Maritimes de Dunkerque qui ont pris le meilleur sur les Thoniers, à la suite d'un coup de canon d'Amadou Ba-Sy, dans un angle ultra fermé. Pendant ce temps-là, Nancy se confond toujours plus dans la médiocrité. Les Lorrains se sont inclinés face à Orléanset ce diable d'Adrian Dabasse, venu couper un centre d'Andréas Houtondji. Résultat, voilà le Chardon treizième et relégable. Seul espoir : le faible écart de points en National. Dans le face-à-face de vilains petits canards, également relégables, le Stade briochin a pris le meilleur sur le Paris 13 Atletico, grâce à un ciseau somptueux d'Hicham Benkaid. Enfin, la lanterne rouge Bastia-Borgo bouge encore, en témoigne son succès contre Bourg-en-Bresse, avec notamment un coup franc direct venu tout droit de la patte gauche de Koren Kerkour.À noter que la rencontre entre Châteauroux et Avranches a été reportée en raison des fortes chutes de neige dans l'Indre.