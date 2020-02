Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Le tableau d’honneur

Deux mois que nous l’attendons. Deux mois à passer des mardis soirs et des mercredis devant Stéphane Plaza ou des vulgaires matchs de Coupe de France pour les plus courageux. Une longue pause enfin terminée : la Ligue des Champions est de retour. Et qui dit huitièmes de finale de C1, dit surprises à prévoir. Surtout avec le Paris Saint-Germain. Alors si vous voulez pimentez vos soirées européennes en pariant sur une équipe, c’est par ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com En voilà un qui a mis tous les ingrédients de son côté. Et ça commence dès le nom. Car oui, comment une personne qui s’appellepourrait faire autre chose que gagner ? Et bien rien. C’est pour cela que Winnerwin est le nouveau roi de la semaine.Est-ce qu’il y a vraiment besoin de préciser le nom du leader du classement général individuel ? Oui ? Et bien c’est encore et toujoursde la team Brest. Mibro > Irvin Cardona > Gaëtan Charbonnier.Pas de changement non plus au classement général par équipes où laest toujours bien assis sur son fauteuil de leader. Mais le cador du moment reste lequi est l’équipe qui a remporté le plus de points depuis le lancement du Grand Tournoi. Comme quoi, on peut être en Division 2 et regarder la D1 droit dans les yeux.Il fallait être costaud pour imaginer une défaite du FC Bâle à domicile contre Thoune. Pourtant, 3 d’entre vous ont eu la folie de tenter le coup. Un risque qui leur rapporte 95 points bien mérités. Thoune, Thoune, Thoune n’est pas fini entre vous.Le problème du lundi soir est qu’il n’y a que très peu de rencontres au programme. Et lorsqu’il y a 0-0 dans l’un d’eux, ça fait beaucoup de joueurs déçus. 1997 pour être précis qui n’ont pas passé une belle soirée devant Lens-Grenoble.Vous pourrez suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à