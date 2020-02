Le récap de la #SOFOOTLIGUE

Le tableau d’honneur

La NFL a rendu son verdict avec la victoire des Kansas City Chiefs face aux San Francisco 49ers au Super Bowl. Et cela vous rend triste car vous êtes un mordu de football américain. Rassurez-vous, il existe un autre football. Le vrai. Celui dont les matchs ne durent pas 4 heures, celui dont les rencontres ne sont pas coupées par 55 pages de publicité. Celui où il n’y pas qu’une star qui balance les ballons aux autres, quoique cela dépend des clubs. Et surtout celui où vous pouvez venir parier sur les matchs afin de rendre votre rencontre bien plus palpitante qu’elle peut l’être. Et c’est ici que ça se passe : http://fantasy.sofoot.com Est-ce que Zinédine Zidane est pour la VAR ? Si le récent Real Madrid-PSG nous donnait un premier élément de réponse, la SoFoot League est venu valider cette impression puisqueest le nouveau roi de la semaine. C’est bieng.Nous n’avons plus vu de lutte aussi serrée depuis la rencontre entre Nicolas Mahut et John Isner à Wimbledon. Après 6 mois de bagarre, 9 petits points séparent le leader (in)contesté du classement général individuelde la teamet son poursuivantde la. Comme quoi, il a bien grandi le pote loser de Bart Simpson.Tremblement de terre sur le classement général par équipes. Lareprend la tête grâce à un mois de janvier extraordinaire qui leur a valu de remporter une nouvelle étoile. Seconds, lessemblent se concentrer sur une nouvelle bataille : le Grand Tournoi. Dont ils sont toujours leader de leur poule.Décidément, la Coupe de France ne nous décevra jamais. Et ce ne sont pas les 104 personnes qui ont parié sur la victoire d’Épinal face à Lille qui diront le contraire. Un amour du Petit Poucet qui leur permet de remporter 120 points.Et oui, la Coupe de France n’est pas la seule à réserver son lot de surprises. La Coupe d’Espagne aussi n’y échappe pas. Et ça, 552 d’entre vous l’ont oublié en misant sur le FC Séville sur la pelouse du CD Mirandes.Tu pourras suivre au quotidien les infos, les récaps et autres vannes sur le MOT DIÈSE #SOFOOTLIGUE Pour toute question ou conseil sur le fonctionnement du jeu, il existe une discussion sur le forum En cas de bugs ou de soucis techniques, tu peux envoyer un petit mail à