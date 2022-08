Le Real Madrid travaille ses coups francs grâce à un mur de robots

BG

Les joueurs du Real Madrid n’avaient pas besoin de ça pour être des machines.Les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Liga ont toujours faim. Victorieux , au bout de l’effort, face à l'Espanyol lors de la dernière journée, lesne veulent désormais rien laisser au hasard. Et pour s’entraîner aux coups francs, les joueurs madrilènes ont ainsi eu le droit à un mur de robots.Cette nouvelle technologie intelligente détecte la course du joueur, prêt à frapper le ballon, et se lève pour simuler un mur adverse.Vu les pralines pleine lucarne qu’enchaînent Toni Kroos, Luka Modrić et Dani Ceballos, on a déjà une pensée pour Rui Silva, le gardien du Betis, qui croisera la route des Madrilènes samedi prochain.