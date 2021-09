Le Real Madrid écrabouille Majorque grâce à Asensio et Benzema

200 - @realmadriden striker Karim @Benzema has scored his 200th goal in @LaLigaEN, becoming the 10th player to reach that milestone in the competition’s history. Milestone. pic.twitter.com/tNKGG2xApd — OptaJose (@OptaJose) September 22, 2021

Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Nacho (Santos, 80e), É. Militão, Alaba, Gutiérrez - Asensio (Isco, 72e), Camavinga (Blanco, 60e), Valverde - Rodrygo (L. Vázquez, 72e), Benzema (Jović, 80e), Vinícius. Entraîneur : Carlo Ancelotti.



Majorque (4-2-3-1) : Reina - Sastre, Valjent, Gayà (Costa, 59e), Oliván - Battaglia, Febas (A. Sánchez, 59e) - Kubo (Baba, 46e), Lee, Lago (Mboula, 76e) - Hoppe (Abdón, 59e). Entraîneur : Luis García.

On n'a jamais vu un ex aussi toxique que Marco Asensio.Formé à Majorque, l'international espagnol en a collé trois auxce mercredi soir, le Real Madrid - qui reste leader - régalant le stade Santiago Bernabéu à l'arrivée (6-1) pour la première titularisation d'Eduardo Camavinga avec sa nouvelle écurie. Même sans être l'homme du match (quoique), Karim Benzema, auteur d'un début de saison incroyable, signe tout de même un doublé de buts (pour atteindre les 200 en Liga) et d'offrandes.Il n'a fallu que 132 secondes aude Bron pour ouvrir le score, d'un tir croisé après une erreur du défenseur Josep Gayá (3). Au-dessus, le Real a enfoncé le clou avant la pause grâce à Marco Asensio, auteur d'un doublé en cinq minutes contre son club formateur, d'un but de renard (24), puis d'une belle finition sur une offrande de KB8 (29) ; entre-temps, Lee Kang-in avait sauvé l'honneur d'un éclair en solo (25).En deuxième, Asensio a remis ça, d'une frappe autoritaire sur un nouveau décalage de Benzema (55). Le Français a lui-même signé le doublé après un contrôle du dos et une frappe déviée par Martin Valjent (78), avant le sixième signé de l'entrant Isco (84).Un an et sept mois que le milieu offensif n'avait pas marqué...