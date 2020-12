Le PSG se remet à l'endroit contre Lorient

En supériorité numérique durant l'ensemble de la seconde période, le Paris Saint-Germain en a profité pour s'imposer face à Lorient au Parc des Princes ce mercredi (2-0). Et ainsi retrouver le sourire après sa défaite face à Lyon (0-1).

Attention : ballon glissant

Rouge de désespoir



PSG (5-3-2) : Rico - Florenzi, Kehrer, Danilo (Pembélé, 10e), Kurzawa, Bakker (Verratti, 70e) - Herrera, Gueye (Draxler, 75e), Rafinha (Fadiga, 70e) - Kean (Di Maria, 70e), Mbappé. Entraîneur : Thomas Tuchel.



Lorient (5-3-2) : Nardi - Hergault, Gravillon, Fontaine (Mouyokolo, 71e), Morel, Le Goff - Abergel (Chalobah 46e), Le Fée, Monconduit (Marveaux, 78e) - Moffi (Grbic, 66e), Wissa (Lauriente, 66e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Par Steven Oliveira

Sans manquer le moindre respect à Lorient et à l’immense Christophe Pélissier, ce match face aux Merlus n’est pas ce que les Parisiens appellent une rencontre de gala. Et comme à chaque fois que le PSG affronte une équipe de bas de tableau, Thomas Tuchel a décidé d’envoyer Rafinha dans l’entre-jeu dès le coup d’envoi. Et comme à chaque fois, le Brésilien a régalé. Que ce soit par ses crochets courts, mais surtout par ses passes lasers. Il en aura suffit d’une pour provoquer l’expulsion adverse et offrir un penalty à Kylian Mbappé. Puis une autre pour permettre à Moise Kean d’inscrire le but du K.-O. Et au PSG de retrouver le sourire au Parc des Princes trois jours après sa défaite face à Lyon. Et quatre jours avant un nouveau choc au sommet à Lille où Rafinha devrait donc s’asseoir sur le banc d’après le théorème Thomas Tuchel.Son PSG a beau s’être incliné face à Lyon (0-1), Thomas Tuchel continue de faire confiance à son nouveau 5-3-2. Sauf qu’entre les blessures - Marquinhos, Diallo - et la mise au repos de Presnel Kimpembe, c’est avec Thilo Kehrer, Danilo Pereira et Layvin Kurzawa en défenseurs centraux que le PSG accueille Lorient. Soit avec un homme plus souvent utilisé au poste de latéral droit, un milieu défensif et un latéral gauche. Assez logiquement, les trois hommes sont à l’agonie sur les contres lorientais et ne tiennent qu’aux contrôles manqués de Yoane Wissa (7) ou de Terem Moffi (25). "Heureusement", la cuisse de Danilo lâche sur une course et le jeune Timothée Pembélé entre sur le pré (12). Et le moins que l’on puisse dire c’est que le titi parisien a monopolisé l’attention des caméras lors des 30 minutes suivantes. Que ce soit après un énorme retour défensif, des projections vers l’avant pour apporter le surnombre ou encore un coup de casque dans les gants de Paul Nardi (27). Sympa, il a tout de même laissé quelques miettes à Moise Kean, qui glisse au moment de sa frappe après un crochet destructeur (19), et à Ander Herrera qui voit sa frappe enroulée s’écraser sur l’équerre (41).À 11 contre 11, c’est déjà difficile de ne pas craquer face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Alors en infériorité numérique c’est quasiment impossible. D’autant plus lorsque l’expulsion très sévère d’Andreaw Gravillon - pour une charge dans le dos de Kylian Mbappé - offre un penalty à l’adversaire. Un cadeau que le champion du monde et ses cheveux bleus acceptent volontiers (1-0, 50). Le début d’une attaque-défense qui voit Paul Nardi briller sur une demi-volée pavardesque de Florenzi (55). Puis Moise Kean rappeler qu’il ne rate jamais deux actions de but dans un même match en glissant le cuir entre les jambes du portier lorientais (2-0, 60). Touchés, les Merlus pensent alors sauver l’honneur mais Sergio Rico prouve qu’il n’est pas là que pour laver les crampons de Keylor Navas en sortant une double-parade totalement folle (64). Avant d’être sauvé par son poteau sur une déviation d’Adrian Grbić. Deux étincelles qui ne vont pas faire trembler les Parisiens pour autant qui font tranquillement tourner le chronomètre en pensant déjà au déplacement à Lille de ce week-end où ils aimeraient bien récupérer leur trône.