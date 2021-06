Le PSG ne veut pas libérer Neymar et Marquinhos pour les Jeux olympiques

LF

Les Brésiliens du PSG vont bouder.Champion olympique en titre, le Brésil ne pourra pas compter sur ses deux stars Neymar et Marquinhos pour défendre sa médaille d'or aux JO de Tokyo. Selon ESPN Brazil , le PSG refuse catégoriquement de laisser ses deux joueurs rejoindre lapour disputer une compétition non-inscrite dans l'agenda de la FIFA. Et elle en a le droit.Durant le tournoi, seuls trois joueurs de plus de 24 ans peuvent être appelés (et non pas 23 ans comme d'habitude, puisque les Jeux ont été repoussés d'un an). Le sélectionneur du Brésil olympique André Jardine prévoyait d'emmener ces deux joueurs ainsi que Weverton, gardien de Palmeiras. Pas de chance, le club brésilien non plus n'a pas envie de voir son joueur s'amuser au Japon. Un changement de plan en urgence s'impose pour le boss desQu'ils gagnent la Copa América cet été et ça sera déjà pas mal.