Le PSG en colle sept à Beveren

PSG (4-4-2) : Navas (Bulka, 50e, Rico, 60e)- Kehrer (Dagba, 60e), Thiago Silva (Mbeh So, 60e), Marquinhos (Kimpembe, 60e), Bakker (Kurzawa, 60e, Pembele, 103e) - Di María (Sarabia, 60e), Gueye (Paredes), Verratti (Herrera), Neymar (Draxler, 60e) - Icardi (Choupo-Moting, 60e), Mbappé (Kalimuendo, 60e, Ruiz, 90e). Entraîneur :



Wassland-Beveren (4-5-1) : Pirard (Gabriel, 60e) - Schryvers, Schoonbaert, Caufriez (Foulo, 110e), Vukotic, Foulon - Albanese, Bizimana, Kobayashi (Heymans, 50e), Efford (Koita, 50e) - Sula. Entraîneur : Nicky Hayen.

Sept à la maison. Après avoir atomisé Le Havre lors de son premier match amical de reprise , le PSG n'a fait qu'une bouchée de Waasland-Beveren, relégué en Proximus League au terme de la saison 2019-2020. Un score fleuve qui s'explique par la supériorité des joueurs de Tuchel, puis par le fait que cette rencontre était divisée en quatre quarts-temps de trente minutes. Le premier est rapidement dominé par les Parisiens, qui attendent plusieurs occasions pour ouvrir le score grâce à un but contre son camp de Vukotić, faisant suite à un très bon débordement de Mbappé (1-0, 21). Le Parc des Princes, logiquement clairsemé, donne de la voix. Suffisamment pour que le trio d'attaque du PSG contre son adversaire de manière létale, avant que Stéphanie Frappart offre un penalty à Neymar, que le Brésilien transforme facilement (2-0, 27). C'est le début de la dégringolade pour les visiteurs, qui vont encaisser but sur but.D'abord sur un nouveau penalty accordé au PSG. Mais cette fois-ci, Neymar s'élance, et décale le ballon pour Icardi, qui, pourtant à la traîne, parvient à tripler le score (3-0, 47). Avant la fin des soixante premières minutes, Mbappé alourdit le score sans forcer (4-0, 60). Puis au début du troisième quart-temps, qui permet à Tuchel de changer son onze en totalité, Choupo-Moting met au supplice la défense flamande. D'abord sur une frappe dans la lucarne consécutive à un double contact (5-0, 64), puis sur une demi-volée qui finit dans la lucarne de Beveren (6-0, 66). À partir de là, le match commence à redescendre en intensité, puisque le PSG n'inscrira plus qu'un seul pion avant la fin de ces 120 minutes de jeu. L'œuvre de Mbe Soh, qui reprend un corner en deux temps (7-0, 93). Suffisant pour atomiser Waasland-Beveren, et convaincre Tuchel que tous ses joueurs ont faim.Rendez-vous ce mardi pour un morceau plus costaud : le Celtic.