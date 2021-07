Le premier tour de qualification de C1 est bouclé

AL

Une soirée réduite, mais non moins riche et chargée. Suite et fin du premier tour de qualification de la Ligue des champions 2021-2022 avec la qualification de quatre équipes supplémentaires ce mercredi soir, complétant ainsi le tableau du tour suivant. Le Legia Varsovie (Pologne), si habitué ces dernières années à galérer dans les méandres éliminatoires face à supposé plus faible, a, sur sa pelouse, cette fois solidement muselé les Norvégiens du FK Bodø/Glimt (2-0), lesquels sans Ola Solbakken, Sondre Sørli, Fredrik André Bjørkan et Morten Konradsen ont eu bien du mal à rattraper le retard du match aller (2-3). Dans le choc des confins de la zone UEFA, le Kaïrat Almaty a atteint le second tour pour la première fois de son histoire en sortant le Maccabi Haïfa grâce à un but de l'ancien Moscovite et Monégasque Vágner Love (2-0, 1-1 à l'aller), le Neftchi Bakou (Azerbaïdjan) a remis ça contre la formation géorgienne du Dinamo Tbilisi (2-1 aller et retour) et les Arméniens d'Alashkert ont eu chaud en prolongation contre un des rares clubs professionnels gallois, le Connah's Quay Nomads FC (1-0 a.p., 3-2 au général).Tandis que les perdants du premier tour croiseront à nouveau le fer entre eux au deuxième tour de la Ligue Europa Conférence, le Legia affrontera le Flora Tallinn (Estonie), Alashkert le Sheriff Tiraspol (Moldavie), le Neftchi Bakou aura un exploit à réaliser contre l'Olympiakós et le Kairat Almaty aura fort à faire contre l'Étoile rouge de Belgrade. Les autres affiches à partir de la semaine prochaine : Dinamo Zagreb-Omonia Nicosie (Chypre), Slovan Bratislava-Young Boys, Lincoln Red Imps (Gibraltar)-CFR Cluj, Malmö-HJK (Finlande), Ferencváros-Žalgiris (Lituanie) et NŠ Mura (Slovénie)-Ludogorets. Côté route des non-champions, Rapid Vienne-Sparta Prague, Celtic-Midtjylland et PSV-Galatasaray seront à suivre.On s'en pourlèche déjà les babines.