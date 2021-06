Le Portugal s'impose largement face à la Hongrie

Au terme d'une rencontre qui aura mis du temps à se décanter, le Portugal s'est finalement imposé sans briller (0-3) face à une équipe hongroise courageuse mais trop courte pour tenir toute la rencontre. Si le résultat est bon, la manière fut en revanche très compliquée pour la Selecção.

Domination stérile

Cristiano Ronaldo dépasse Platini

: Gulácsi - Botka, Orban, Szalai - Lovrencsics, Kleinheisler (Sigér, 78e), Nagy (Varga, 89e), Schäfer (Nego, 66e), Fiola (Varga, 89e) - Szalai, Sallai (Schön, 77e). Sélectionneur : Marco Rossi.



: Rui Patrício - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Carvalho (Sanches, 81e), Danilo Pereira - Bernardo Silva (Rafa Silva, 71e), Fernandes (Moutinho, 89e), Jota (Silva, 81e) - Ronaldo. Sélectionneur : Fernando Santos.

84 minutes. C’est le temps qu’il aura fallu aux Portugais pour faire enfin sauter le verrou hongrois grâce à un but plein de réussite de Guerreiro, avant que Ronaldo ne plante à deux reprises quelques minutes plus tard. Une victoire 0-3 pour unetrès brouillonne et pas franchement emballante, mais qui a néanmoins franchi avec succès la première étape dans sa reconquête du titre européen, sur la pelouse d’un Stade Ferenc-Puskás de Budapest et ses 65 000 spectateurs majoritairement acquis à la cause de ses héros magyars. Une victoire à l’arrachée dont seul le résultat restera dans les mémoires au moment de faire les comptes dans ce groupe F de la mort.Dans une ambiance de feu et un stade plein (enfin !), Diego Jota fait rapidement passer le premier frisson, mais l’attaquant de Liverpool décide de snober Ronaldo pour tenter sa chance en solo, sans succès (5). Les joueurs de Marco Rossi peinent techniquement à enchainer deux passes et progresser dans la moitié de terrain de laqui confisque le cuir (67% de possession de balle en première mi-temps) et pense ouvrir le score grâce à Bernardo Silva, mais lerefuse de frapper du pied droit et laisse à Orban la possibilité d’effectuer une intervention in extremis de grande qualité (26). Même son de cloche pour Jota, à nouveau, qui bute sur Gulácsi (40), et Cristiano Ronaldo qui balance une praline au-dessus de la barre à bout portant (44). Un match à sens unique (5 tirs à 1) mais pas franchement emballant qui laisse le champion en titre dans une position inconfortable après 46 minutes passées sur la pelouse.Une première mi-temps à sens unique (5 tirs à 1) mais pas franchement emballante qui laisse le champion en titre dans une position inconfortable après 46 minutes passées sur la pelouse. Brouillons, les hommes de Santos reprennent leurs vilains défauts au retour des vestiaires et attendent plus d’une heure pour se décider à frapper depuis l’extérieur de la surface, mais Gulácsi réalise une belle horizontale pour détourner le cachou de Bruno Fernandes (68). Lespensent même réaliser le hold-up et ouvrir le score, mais le but de Schön et finalement refusé pour un hors-jeu évident (80). Trois minutes plus tard, Guerreiro crucifie Gulácsi d’une frappe déviée par Orban, avant donc le dixième but de CR7 en championnat d’Europe sur penalty, faisant de lui l’unique meilleur buteur de l’histoire de la compétition devant Platini et ses neuf réalisations lors de l’Euro 1984. Pas rassasié, le quintuple Ballon d’Or s’offre même un doublé au terme d’un festival. Un score finalement très sévère pour les Hongrois, tandis que les Portugais devront afficher un bien meilleur visage contre l'Allemagne samedi prochain. En attendant, c'est trois points dans la besace et un sacré soulagement.