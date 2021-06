Le Paraguay refroidit la Bolivie

Paraguay (4-2-3-1) : A. Silva - A. Espínola, G. Gómez,J. Alonso, Arzamendia (H. Martinez 74e) - Villasanti (R. Sánchez 46e), Piris (C. Espínola 46e) - Kaku, Amirón, A. Romero (Cubas 87e) - Ávalos (Enciso 87e). Sélectionneur : Eduardo Berizzo.



Bolivie (3-5-2) : Cordano - J. Quinteros, Jusino, Sagredo - Bejarano, Saavedra (Wayar 64e), Justiano (Sánchez 75e), Cespedes (D. Bejarano 46e), J. Flores (R.Fernández 46e) - J. Álvarez (Ramallo 69e), G. Cuellar. Sélectionneur : César Farías.



Match à ne surtout pas perdre pour les deux équipes. Étant annoncées comme les plus faibles de la poule, dont seul le dernier ne se qualifie pas, les deux formations avaient à cœur de gagner pour enfoncer l'adversaire et se donner un bel espoir d'atteindre au moins les quarts de finale. Avec son succès 3-1, le Paraguay prend la tête de la poule et condamne la Bolivie à l'exploit.Ladémarre pourtant bien sa rencontre et obtient un penalty transformé par Erwin Saavedra. L', qui entend bien jouer les trouble-fêtes durant cette édition de la Copa América, pousse et condamne le gardien adverse à effectuer plusieurs arrêts, ou les défenseurs à hacher le jeu. La sanction intervient à la 54minute de la première période, interrompue par plusieurs interventions de la VAR, quand Jaume Cuéllar écope d'un second carton jaune et part se doucher plus tôt.Les Paraguayens peuvent maintenant dérouler et refont leur retard en quelques minutes. Kaku brille d'abord, avant que son compère du milieu de terrain ne donne l'avantage aux siens. Ángel Romero va d'ailleurs inscrire un doublé pour définitivement entériner le score et rapprocher les siens d'un succès capital dans la compétition. Le match était finalement à sens unique, et le score est flatteur pour les Boliviens, qui ont tiré quatre fois au but, contre... 34 fois pour les Paraguayens.Il s'agit de la première victoire desen Copa América depuis 2015, l'effet Toto Berizzo ?