N'y pensez plus Arsène

Des qualif' à la place des qualif'

The simple life

De la nécessité de l'ennui

Par Adrien Candau

Il paraît qu'Arsène Wenger est homme de peu de mots. C'est en tout cas ce que laissaient figurer ses interventions, quand le bonhomme officiait encore comme consultant sur TF1. Les sempiternelsde Christian Jeanpierre étaient alors souvent suivis d'un silence religieux, puis d'une réponse exemplaire de concision. Dansde ce 3 septembre, celui qui est devenu directeur du développement du football mondial de la FIFA en 2019 ne s'est pourtant pas contenté de lâcher un simpleIl a plutôt exposé dans les grandes largeurs sa vision d'un football de demain. Un football où la Coupe du monde pourrait se disputer tous les deux ans.Reconnaissons à l'ancien gourou d'Arsenal de faire un constat semble-il plutôt juste du football international, du moins quand celui-ci est empêtré dans ses phases qualificatives.Difficile de prétendre le contraire. Ce que semble omettre Wenger, c'est que que l'UEFA et la FIFA ont successivement milité pour un Euro à 24 en 2021 et une Coupe du monde à 48 en 2026. En d'autres termes, les institutions ont-elles même participé à une dévalorisation des phases qualificatives : il estde plus en plus simple, et donc plus ennuyeux, de se qualifier pour un grand tournoi. La difficulté, après tout, engendre de l'intérêt. Pour remédier à ce mal, Wenger imagine donc un calendrier entrecoupé de deux longues trêves internationales, en octobre et au printemps, pour laisser les joueurs à disposition des clubs toute la saison, avant une compétition majeure chaque été (Euro ou Coupe du monde).Une réforme qu'il imagine applicable après le Mondial 2028 et qu'il aimerait idéalement faire voter avant décembre prochain.Conceptuellement, tout n'est sans doute pas à jeter dans ce format de qualification plus resserré, événementiel et donc valorisant pour les sélections. Mais pourquoi vouloir absolument coupler l'initiative avec l'organisation d'une Coupe du monde tous les deux ans ? Wenger se contente vaguement d'expliquer queUn propos évidemment désamorcé par le scandale qu'avait provoqué l'initiative de la Superligue. Une compétition pourtant hyper qualitative,pour paraphraser le Strasbourgeois. Problème : comme Andrea Agnelli, Arsène Wenger semble s'être fait une certaine idée du public. Une audience qui a pourtant déjà montré que son rapport au sport-roi n'était peut être pas aussi primaire que le pensent certains pontes du ballon rond.La chose, pourtant, est d'une simplicité élémentaire. Ce qui est rare est précieux. Banaliser l'extraordinaire, comme l'organisation d'une Coupe du monde, c'est le dévaloriser. La biologie humaine est ainsi faite : à trop s'injecter des doses de dopamine, on finit par devenir insensible. Les opposants à la Superligue l'ont bien compris : en football comme ailleurs, il ne faut jamais sous-estimer le charme de la trivialité. La nécessité de l'ennui. C'est parce qu'on baille à 84minute d'un France-Bosnie qu'on sera d'autant plus enclin à s'enflammer devant un Italie-Allemagne en finale de Mondial. Le sensationnel se nourrit toujours de la banalité, qu'on peut lui opposer dans une comparaison jouissive. Arsène Wenger est trop malin pour ne pas le savoir. Tout cela, finalement, ne ressemble qu'à une histoire d'argent ou de jeux de pouvoir. La FIFA, dont les budgets sont généralement établis sur quatre ans, engendre 80 à 90% de ses revenus, grâce à la seule organisation des Coupes du monde. Plus d'épreuves, c'est évidemment plus de recettes pour la fédération internationale. Arsène Wenger, lui, avance qu'il a toujours été plus heureux de se lever quand il savait qu'il verrait un beau match le soir. Mais un grand match, c'est d'abord l'aboutissement d'un long voyage, le plaisir enfin assouvi d'un désir aiguisé par l'attente. Une attente dont la résolution n'est jamais aussi jouissive que quand elle dure quatre ans.