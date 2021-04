Le Milan s'en sort face au Genoa

12

Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Kalulu (Dalot, 62e), Kjær, Tomori, Hernandez - Bennacer (Tonali, 74e), Kessié - Saelemaekers (Díaz, 62e), Çalhanoğlu (Krunić, 88e), Rebić - Leão (Mandžukić, 62e). Entraîneur : Stefano Pioli.



Genoa (3-5-2) : Perin - Goldaniga, Radovanović, Masiello - Ghiglione (Biraschi, 57e), Zajc, Bedelj, Strootman (Behrami, 83e), Cassata (Pandev, 74e) - Scamacca (Shomurodov, 74e), Destro (Pjaca, 57e). Entraîneur : Davide Ballardini.

Pourquoi se prendre la tête à faire le jeu quand on peut marquer sur coup de pied arrêté ?L'AC Milan s'en est remis aux phases arrêtées pour valider sa domination et disposer du Genoa. Un grand bol d'air dans la course à la Ligue des champions.Privé de Zlatan Ibrahimović, suspendu, le Milan s'en est sorti face au Genoa. Une victoire dessinée dès les premières minutes avec ce très joli but de Rebić, à la retombée d'un coup-franc contré par le mur. Le milieu visiteur ne ressemble à rien, permettant auxde s'installer tranquillement mais Leão est trop brouillon (19). Dommage pour Milan. Destro est lui récompensé de son activité incessante sur le front de l'attaque en scorant de la tête sur cornerDans l'obligation de l'emporter pour garder Juve, Atalanta (qui s'affrontent ce dimanche) et autres Napoli à distance, le Milan attend le changement de côté pour hausser le rythme. Rebić envoie une praline en tribunes de six mètres (48), Çalhanoğlu manque le cadre (55), tout comme Kjaer, monté sur le corner (62). C'en est trop pour Scamacca, qui décide d'offrir la victoire aux hommes de Pioli en trompant son propre gardien sur un nouveau coup de pied de coin. Un sauvetage sur sa ligne de Tomori (86) et une fin de match tendue plus tard, le Milan valide un succès précieux.Les voilà qui vont pouvoir observer les chocs italiens du jour sereinement depuis leur canapé.