Le Milan plombe la Fiorentina

(4-2-3-1) : Tătărușanu - Kalulu, Thiaw (Dest, 56e), Tomori, Hernandez - Bennacer, Tonali (Rebić, 85e) - Krunić (Vranckx, 76e), Díaz (Origi, 56e), Leão - Giroud. Entraîneur : Stefano Pioli.



(4-2-3-1) : Terracciano - Dodo (Venuti, 18e), Milenković, Igor - Biraghi - Amrabat, Mandragora (Duncan, 66e) - Ikoné, Barák (Terzić, 75e), Saponara (Kouamé, 76e), Cabral (Jović, 66e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Didier Deschamps ne devait pas être très serein, devant ce match.Plutôt que de guetter les blessures de Giroud et Hernandez, convoqués au Mondial, il fallait se concentrer sur le jeu. Le Milan et la Fiorentina ont offert un match de haut niveau, rythmé par des beaux gestes et des occasions franches. Finalement, un nul dominé par la Fio d'abord, puis par leavant la victoire dans les derniers instants des(2-1).Dans un San Siro plein à craquer, Giroud a fêté sa récente sélection avec une déviation dont il a le secret. C'est Leão, à la réception, qui en a profité : il n'avait qu'à dribbler et bien placer son plat du pied pour ouvrir la marque dès l'entame. Mais laréagit presque immédiatement, enchaînant une quinzaine de minutes créatives, mobiles et justes. Jusqu'à être logiquement récompensée par un Barák magistral au milieu de terrain. Son but, à la conclusion d'une partie de flipper dans la surface, est chanceux, dévié par Thiaw, mais représentatif du danger qui planait sur la défense milanaiseLa réponse des hommes de Pioli à la très bonne entame des Florentins prend la forme d'un siège autour du but florentin. Mais ni Díaz (45), ni Giroud (50, 72), ni Leão (53) ne parviennent à faire (re)sauter le verrou. Le Milan est finalement délivré dans les derniers instants par un but bien moins beau que les efforts fournis. Un centre en cloche de Vranckx trompe Milenković qui envoie le ballon dans les cages de Terracciano, auteur d'une sortie terriblement mauvaise. Une vraie punition pour son équipe qui s'était battue jusqu'au bout.En attendant le résultat de la Lazio ce soir face à la Juve, le Milan grimpe à la deuxième place, alors que la Fio reste dixième de Serie A.