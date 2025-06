Le verdict est tombé pour les médecins dans l’affaire de la mort de Davide Astori

Sept ans après le drame, la justice italienne a rendu son verdict dans l’affaire du décès de Davide Astori, l’ancien capitaine de la Fiorentina, retrouvé sans vie dans sa chambre d’hôtel à Udine en mars 2018.

Reconnu coupable « d’erreurs idéologiques », Giorgio Galanti, ancien patron de la médecine du sport à Careggi, écope d’un an de prison, rapporte le Corriere dello Sport. Ses collègues Loira Toncelli et Pietro Amedeo Modesti, eux, s’en tirent avec huit mois chacun. La justice n’a pas suivi les réquisitions du parquet, qui réclamait jusqu’à trois ans et demi pour Galanti. Surtout, le tribunal a rejeté les demandes de réparation financière de la compagne d’Astori, Francesca Fioretti, de leur fille Vittoria et de la famille du joueur.

Un rapport cardiaque antidaté pour tenter de minimiser la responsabilité du médecin

Cette seconde procédure, distincte de celle pour homicide involontaire (déjà conclue en 2021 par une peine de suspension d’un an contre Galanti), portait sur un document médical douteux. Un rapport sur un test cardiaque daté de juillet 2017 aurait été inséré dans le dossier médical bien après la mort d’Astori. Selon l’accusation, ce certificat aurait été antidaté en avril 2019 pour tenter de minimiser la responsabilité du médecin dans l’affaire.

S’il n’y a pas eu de reconnaissance de circonstances aggravantes, la manœuvre reste condamnée, mais les proches de Davide Astori gardent un sentiment amer d’un verdict qui ne répare rien, toujours selon le média italien.

