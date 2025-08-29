S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Encore une grosse vente pour Monaco

FC
Encore une grosse vente pour Monaco

Une belle affaire, en tout cas sur le papier.

Estimé à douze millions d’euros selon le site Transfermarkt, Soungoutou Magassa vient d’être vendu une vingtaine de millions (dix-sept plus trois de bonus potentiels) par Monaco à West Ham. Ce transfert a en effet été officialisé par le Rocher, sur X (anciennement Twitter).

Tweet

« Formé à l’AS Monaco, Soungou’ a franchi toutes les étapes avec les Rouge & Blanc. L’AS Monaco le remercie pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », indique ainsi le club de la Principauté, qui fait encore rentrer de l’argent dans ses poches.

Sauf achat, Paul Pogba va donc devoir revenir plus vite que prévu !

Maghnes Akliouche a ciblé son principal axe de progression

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine