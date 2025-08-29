Encore une grosse vente pour Monaco

Une belle affaire, en tout cas sur le papier.

Estimé à douze millions d’euros selon le site Transfermarkt, Soungoutou Magassa vient d’être vendu une vingtaine de millions (dix-sept plus trois de bonus potentiels) par Monaco à West Ham. Ce transfert a en effet été officialisé par le Rocher, sur X (anciennement Twitter).

« Formé à l’AS Monaco, Soungou’ a franchi toutes les étapes avec les Rouge & Blanc. L’AS Monaco le remercie pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », indique ainsi le club de la Principauté, qui fait encore rentrer de l’argent dans ses poches.

Sauf achat, Paul Pogba va donc devoir revenir plus vite que prévu !

Maghnes Akliouche a ciblé son principal axe de progression