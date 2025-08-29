Maghnes Akliouche a ciblé son principal axe de progression

Visiblement, il n’a pas pris la grosse tête.

Appelé pour la première fois par Didier Deschamps en équipe de France à l’occasion du rassemblement de septembre, Maghnes Akliouche sait qu’il doit encore progresser. Et le joueur de Monaco a déjà ciblé son principal axe d’amélioration, à savoir la finition.

Son objectif ? « Être encore plus efficace et encore plus tueur devant les cages, que ce soit dans la passe ou dans le but, a-t-il répondu, en conférence de presse. En marquant ou en donnant, je dois être plus efficace. Je dois davantage aider mon équipe, avec des meilleures statistiques. J’ai mis des buts dans la préparation, mais je veux en marquer plus. »

Cinq réalisations pour lui en Ligue 1 la saison dernière, pour rappel.

Ligue des champions : attention aux yeux et aux espoirs déchus