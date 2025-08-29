S’abonner au mag
  • France
  • AS Monaco

Maghnes Akliouche a ciblé son principal axe de progression

FC
Maghnes Akliouche a ciblé son principal axe de progression

Visiblement, il n’a pas pris la grosse tête.

Appelé pour la première fois par Didier Deschamps en équipe de France à l’occasion du rassemblement de septembre, Maghnes Akliouche sait qu’il doit encore progresser. Et le joueur de Monaco a déjà ciblé son principal axe d’amélioration, à savoir la finition.

Son objectif ? « Être encore plus efficace et encore plus tueur devant les cages, que ce soit dans la passe ou dans le but, a-t-il répondu, en conférence de presse. En marquant ou en donnant, je dois être plus efficace. Je dois davantage aider mon équipe, avec des meilleures statistiques. J’ai mis des buts dans la préparation, mais je veux en marquer plus. »

Cinq réalisations pour lui en Ligue 1 la saison dernière, pour rappel.

Ligue des champions : attention aux yeux et aux espoirs déchus

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine