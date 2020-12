Le médecin de l’équipe de France s’alarme des calendriers surchargés

TB

Sa parole est rare.À l’occasion de la récente sortie de son livre « Traumatologie du football et Return to play » , dans lequel il détaille 45 cas cliniques, depuis la blessure jusqu’à la reprise sur le terrain, Franck Le Gall s’est livré dans une interview àsur le métier de médecin de l’équipe de France. Il explique ainsi qu’être toubib au sein d’un staff n’est pas de tout repos :, raconte le médecin des Bleus., poursuit-il. La crainte de tout médecin : la récidive. Et ce facteur, selon Franck Le Gall, sera forcément impacté par le calendrier de cette saison., fustige-t-il.Le médecin des Bleus s'étonne également des blessures à répétition au PSG, et donne le nom des joueurs qui l’ont le plus impressionné au cours de sa carrière., s'extasie-t-il.Quoi ? Que des gardiens de but ?