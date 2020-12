Des fumis interrompent Emmen-La Haye pendant 17 minutes

1

32. We zijn ruim een half uur onderweg in Emmen, waar ADO Den Haag met 0-1 leidt en de boel tot dusver wel aardig onder controle heeft.#emmADO (0-1) pic.twitter.com/KG9NzZY6Dr — ADO Den Haag (@ADODenHaag) December 12, 2020

TB

Le Nouvel An en avance.Les joueurs du FC Emmen ont de sacrés supporters : pour contourner l’interdiction de stade en raison des mesures sanitaires et apporter leur soutien à leur club, lanterne rouge d’Eredivisie, certains fans ont décidé de lancer un véritable spectacle pyrotechnique depuis l’extérieur de l’enceinte. Alors que La Haye était devant au tableau d’affichage grâce à un but de Vicente Besuijen (6), l’arbitre a été contraint d’arrêter la rencontre à cause de la fumée provoquée par les engins pyrotechniques. Les joueurs ne sont revenus sur le terrain que... 17 minutes plus tard.Une pause salvatrice pour les locaux, qui sont parvenus à égaliser lors de la seconde mi-temps sur un but de Miguel Araujo (72). Grâce à ce nul arraché, le FC Emmen reste au contact de La Haye (avant-dernier) et peut encore croire au maintien.Merci qui ?