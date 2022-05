TT

Capable de briser des records même après sa mort. Le maillot porté par Diego Maradona lorsqu'il a marqué le but de « la main de Dieu » et le célèbre « but du siècle » contre l'Angleterre lors de la Coupe du monde 1986 a été vendu pour un montant record de 7,1 millions de livres sterling (8,41 millions d’euros). L'ancien milieu de terrain anglais Steve Hodge détenteur du maillot après l'avoir échangé avec lui l'a mis aux enchères 36 ans après la rencontre. Il s'agit du prix le plus élevé jamais payé pour un maillot porté lors d'un événement sportif. Le prix le plus élevé payé pour un maillot porté jusqu'à présent était détenu par le maillot de baseball de la légende des New York Yankees, Babe Ruth, vendu 5,6 millions de dollars (5,3 millions d'euros) en 2019. Entre s'offrir une villa, un maillot de Maradona ou Gouiri, chacun ses priorités.