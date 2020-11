Le Hellas glace l'Atalanta

Atalanta (3-4-2-1) : Gollini (Sportiello, 66e) - Tolói, Palomino, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica - Iličić (Lammers, 63e), Gómez - Zapata (Muriel, 63e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Hellas Verona (3-4-2-1) : Silvestri - Lovato (Danzi, 32e), Ceccherini (Favili, 74e), Dawidowicz - Faraoni, Tameze, Ilić (Colley, 58e), Dimarco - Barak, Zaccagni - Di Carmine (Salcedo, 58e). Entraîneur : Ivan Jurić.

L'Atalanta n'y arrive pas. Malgré le prestigieux succès décroché à Anfield en Ligue des champions cette semaine, laest redescendue sur terre à domicile face au Hellas (0-2). Un troisième match de suite sans succès en Serie A dû à desréalistes qui ont su faire le dos rond, d'abord, avant de piquer en seconde période. Car dans le premier acte, les meilleures occasions sont bien pour les. Et notamment pour Josip Iličić, qui enlève trop un but presque tout fait rendu possible par Papu Gómez et Duván Zapata (18).La seconde période est encore plus agréable à suivre, les deux formations se rendant coup pour coup : Miguel Veloso trouve la transversale, tandis qu'à l'opposé, Marco Silvestri sort le grand jeu devant Zapata. À l'heure de jeu, le Hellas commence à se montrer de plus en plus pressant et réussit à trouver la clef : sondé au cœur de la surface bergamasque, Mattia Zaccagni est balancé par Rafael Tolói et obtient un penalty. Veloso nettoie la lunette de Pierluigi Gollini, et lance les visiteurs. Le coup est dur pour l'Atalanta, qui perd également son portier sur blessure à la suite de cette action. L'équipe d'Ivan Jurić a pris l'ascendant, et va même doubler la mise grâce à Zaccagni en fin de rencontre (0-2, 83). Une magnifique opération pour l'équipe de Vérone, qui remonte à la sixième place et passe même devant son adversaire du soir.Dans la lignée de la saison dernière, il faudra prendre les vainqueurs du soir au sérieux.