La bévue de Guaita

The goal that moved us up to 5th pic.twitter.com/0G6pCEjcpJ — Sheffield United (@SheffieldUnited) February 1, 2020

FB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il ne fait pas bon être gardien espagnol en Angleterre, ce week-end.Après la boulette du gardien de Brentford ce samedi, son compatriote ibérique de Crystal Palace l'a imité quelques heures plus tard. Sur un corner rentrant frappé par Sheffield et alors que le ballon lui arrivait droit dessus, Vicente Guaita - qui avait visiblement passé la savonnette sur ses gants avant le match - a laissé échapper le ballon pour inscrire le CSC le plus ridicule du week-end.Un malheur n'arrivant jamais seul, le portier espagnol peut véritablement s'en vouloir puisque ce but a finalement été le seul de la partie, Crystal Palace s'inclinant un but à zéro.Il pensera à mettre de la colle, la prochaine fois.