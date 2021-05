Le football argentin de nouveau à l'arrêt

#Institucional Comunicado oficial de la @afa respecto a los anuncios realizados por el Presidente Alberto Fernández en el día de ayer https://t.co/X3VXqs4FIK pic.twitter.com/wJLeu2cdKa — AFA (@afa) May 21, 2021

On n'en peut plus de cette crise.L'Argentine connaît un nouveau confinement après une flambée des cas de coronavirus. Conséquence pour le football local : toutes les compétitions nationales ont été suspendues jusqu'au 30 mai, les équipes n'ayant désormais même plus le droit de s'entraîner.Le doute pèse également sur le futur des rencontres continentales des clubs argentins engagés en Copa Libertadores, mais également en Copa Sudamericana, programmées dans quatre jours. À l'heure actuelle, les équipes argentines ne pourront pas y prendre part et la crainte de les voir déclarer forfait est plus que légitime.Enfin, quid de la Copa América ? Si la Colombie a annoncé se retirer de l'organisation , l'Argentine pourrait accueillir l'entièreté de la compétition. Celle-ci démarrant le 11 juin, on peut quand même avoir de sérieux doutes quant à sa bonne tenue.Quel bazar.