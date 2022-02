Le FK Khimki annonce la signature de Lamkel Zé en rejouant une scène de Taxi 4

NDS

« Alerte Générallllllll ! »Dans la course à l’originalité lancée par les clubs lors des annonces de nouvelles recrues, le FK Khimki, pensionnaire de Premier Liga russe, tire largement son épingle du jeu. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube du club, on voit Didier Lamkel Zé se changer sur la banquette arrière de la 406 de Samy Naceri. Une scène tirée du quatrième film de la saga Taxi, sorti en 2007.Ici, Djibril Cissé est remplacé par Didier Lamkel Zé et est conduit par Samy Naceri et Frédéric Diefenthal, interprétant respectivement Daniel et Émilien. La scène est doublée dans un français à l’accent russe très prononcé, on remercie donc les sous-titres. L’attaquant camerounais rejoint la Mère Patrie sous la forme d’un prêt sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison en provenance du club slovaque de DAC Dunajska Streda. L’ancien Niortais n’a plus joué depuis le 6 novembre dernier. De son côté, le FK Khimki n’a remporté que quatorze points en dix-huit matchs et occupe la dernière place de son championnat.Assez pour relancer la carrière de Samy Naceri ? Pas certain...