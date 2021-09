« Notre community manager s’est excusé une soixantaine de fois »

Il y a un peu plus d’une semaine, le FC Fuenlabrada officialisait la signature de Stéphane Mbia sur Instagram à l’aide de La Fuite, une musique peu courtoise de Vegedream. Miguel Melgar, directeur sportif du club de deuxième division espagnole, a accepté de rediscuter de ce malheureux épisode pour tirer un trait définitif sur cette polémique.

« Je ne parle pas un mot de français et quand j’ai écouté la musique pour la première fois, j’ai trouvé le rythme entraînant et dynamique. Mais je n’avais aucune idée des mots... »

Le club de Fuenlabrada vient d’accueillir Stéphane Mbia avec cette chanson. Tout va bien pic.twitter.com/37LUETcoGg — Jordan Abecassis (@AbecassisJordan) September 12, 2021

« Si nous recherchions vraiment l’impact médiatique, nous aurions pu tenter de convaincre Stéphane de sortir nu sur le terrain au moment de sa présentation. »

« Je n’ai pas eu le temps de m’intéresser à cet artiste (Vegedream), même si je respecte son œuvre. »

Propos recueillis par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Personnellement, je n’aurais jamais imaginé recruter un joueur de la catégorie de Stéphane Mbia à Fuenlabrada. En tant que club, nous ne pouvons pas pêcher dans le même océan que tous les grands requins blancs avec un pouvoir économique énorme. Dès lors, nous devons nous concentrer sur des marchés où nous avons des possibilités. Nous avons par exemple un œil sur les championnats européens secondaires comme la Suisse, l’Autriche, la Serbie, la Croatie... Quand un agent est venu me voir pour me dire que Stéphane Mbia était disponible, je me doutais qu'il serait difficile de finaliser l'opération sur le plan économique. Mais j’ai parlé avec le joueur et j'ai senti qu'il souhaitait simplement faire partie de notre projet sportif pour tenter de promouvoir le club en Liga. Là, je me suis dit :...De ce que je sais, Stéphane avait refusé quatre ou cinq équipes de deuxième division espagnole avant d’offrir ses services à Fuenlabrada. Pour comprendre sa motivation, la seule et unique condition à sa signature pendant les négociations concernait la clause de résiliation. Il est déterminé pour tout donner afin d’accéder à la première division. Ce n'était pas tant une négociation difficile au niveau économique, mais plutôt sur les aspects sportifs et privés. La famille, les enfants, le logement près du centre d’entraînement... Tout cela traduit la motivation de Stéphane.Je le prends vraiment comme une anecdote. J'aurais pu faire cette erreur également. Je ne parle pas un mot de français et quand j’ai écouté la musique pour la première fois, j’ai trouvé le rythme entraînant et dynamique. Mais je n’avais aucune idée des mots... Notre community manager parle espagnol et anglais, mais il ne maîtrise pas le français. Il souhaitait simplement mettre de l’énergie. Finalement, j’ai l’impression qu’on se focalise plus sur l’erreur d’une personne qui ne maîtrisait pas le français plutôt que sur le transfert. Au Barça ou au Real Madrid, le secteur de la communication contient une trentaine d’employés qui parlent toutes les langues du monde. À Fuenlabrada, nous n’avons pas les mêmes moyens. Bien sûr, le transfert de Stéphane va nous apporter une plus-value indéniable, mais nous sommes encore en construction notamment à l’échelle internationale.Nous nous sommes excusés auprès du joueur comme cela devait se faire, et Stéphane l’a pris de la bonne manière. J’ai mis Stéphane en relation avec le directeur de la communication, et comme ce dernier ne savait pas non plus parler français, il a été surpris par la nouvelle. Il a appelé directement Stéphane pour lui expliquer qu’il s’agissait d’une maladresse et qu’ils allaient changer la musique de fond. Nous n’avons pas agi dans le but de créer la polémique, ce n’est pas notre politique que ce soit dans le sportif, la communication ou le marketing. Sur les réseaux sociaux, tout se sait en un rien de temps. Lors d’une conférence de presse de dix ou quinze minutes, il faut toujours chercher la petite bourde de dix secondes pour engendrer des réactions disproportionnées. La vérité, c’est que nous commettons tous des erreurs.Si nous recherchions vraiment l’impact médiatique, nous aurions pu tenter de convaincre Stéphane de sortir nu sur le terrain au moment de sa présentation. Là, il est clair que la nouvelle serait sortie dans leet sur toutes les télévisions du monde ! Nous serions alors devenus le premier club du monde à présenter un footballeur tout nu. Mais est-ce que c’est ce que nous voulons vraiment ? Non. Sincèrement, notre community manager s’est excusé une soixantaine de fois de ne pas parler le français. Et à titre personnel, je dois dire que cela m’a servi : comme cela fait plusieurs années que nous recrutons des joueurs français, nous allons envoyer en France certains de nos employés du service communication.Il y a tellement de choses à faire dans le football comme régler les soucis du quotidien avec l’entraîneur, les joueurs, les agents, les préparateurs physiques, les journalistes... Je vous avoue que je n’ai même pas le temps de profiter des Rolling Stones !Du coup, je n’ai pas eu le temps de m’intéresser à cet artiste, même si je respecte son œuvre. Et s’il rappelle de bons souvenirs aux Français, alors je m’en réjouis.Si Stéphane ne participe pas au match lors de la prochaine journée, il sera apte pour la suivante. Malheureusement, il a reçu un coup lors d’un entraînement collectif et il n’a pas pu débuter sous ses nouvelles couleurs, car il n’est pas à 100%. Mais cela va venir très bientôt.Que notre exposition publique soit mineure ou majeure, la nouvelle vague est axée sur les réseaux sociaux et ne nous fait aucun cadeau. Elle se fiche de savoir que nous avons recruté Stéphane Mbia, elle est là pour souligner une polémique avec des paroles de chanson. Mais cela fait aujourd’hui partie de la vie dans laquelle nous évoluons tous. Je crois que la meilleure chose à faire reste de s’habituer et s’adapter à cela. C’est comme si cet entretien débouchait sur une discussion politique pouvant amener à un sujet sensible, les gens ne s’intéresseraient alors plus au sujet autour de Mbia, mais à une phrase potentiellement problématique. J’aime beaucoup une expression typique d’Espagne :Ce que je retiens, c’est que nous avons recruté un footballeur d’élite comme Stéphane Mbia. Le reste ne m’importe pas.