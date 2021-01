Le directeur général de Reims condamné dans l'affaire Ngamukol

AD

Rien à voir avec des pesticides ou d'autres noms génériques.Il s'agit là de l'affaire concernant Anatole Ngamukol, qui a fini par avoir gain de cause. Licencié du Stade de Reimsen novembre 2018, après avoir été mis à l'écart du groupe professionnel deux mois plus tôt, l'attaquant avait porté plaintecontre David Guion et Mathieu Lacour, respectivement entraîneur et directeur général du club. En décembre 2019, les deux hommes avaient dans un premier temps été relaxés par le tribunal correctionnel de Reims. Ngamukol avait fait appel de cette décision et ce 8 janvier, la cour d'appel a condamné Mathieu Lacour à lui verser la somme de 13 000 euros. La justice a estimé que(mise à l'écart d'un joueur pour une durée indéterminée, N.D.L.R.), a réagi dans le journalDelphine Meillet, avocate du désormais attaquant du Paris 13 Atletico en National 2., a répondu de son côté Rodolphe Bossetut, avocat de David Guion et Mathieu Lacour, et qui a décidé de se pourvoir en cassation.