Le derby entre Internacional et Grémio reporté en raison de plusieurs affrontements en avant-match

Diante de agressão covarde e absurda sofrida por nossa delegação, já comunicamos à Federação Gaúcha de Futebol nossa decisão de não disputar o clássico Grenal neste sábado. + pic.twitter.com/ez2QlXXLPA — Grêmio FBPA (@Gremio) February 26, 2022

Antes do início do jogo, o clima esquentou entre torcedores de Grêmio e Internacional. @rdgrenal pic.twitter.com/qjNpYy4Cv0 — FutebolNews (@realfutebolnews) February 26, 2022

Deux jours après Bahia Ce samedi, Porto Alegre s'apprêtait à vibrer au rythme du 435. Grémio et Internacional devaient ainsi s'affronter pour le compte de la 9journée du Campeonato Gaúcho, le championnat d'État du Rio Grande do Sul.Problème : en se rendant à l'Estádio José Pinheiro Borda, le bus de Grémio a été copieusement caillassé par un groupe de supporters adverse. Des dégâts matériels conséquents mais surtout une énorme frayeur pour Mathías Villasanti, le milieu de terrain paraguayen ayant été touché en plein visage et souffrant d'un bel hématome à l'œil gauche. Transporté à l'hôpital, le joueur de 25 ans a pu y être soigné. À l'extérieur du stade et en tribunes en revanche, les affrontements entren'auront jamais cessé. Échaudés, les fans dus'en sont pris aux visiteurs, à coups de sièges arrachés et autres projectiles.Alessandro Barcellos, président d'Internacional a d'ores et déjà présenté ses excuses et condamné ces actes. La rencontre a été reporté à une date ultérieure.