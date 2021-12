La Covid prive les supporters lillois du déplacement à Wolfsburg

ABC

Elle est de retour.Les supporters de Lille sont interdits de déplacement à Wolfsburg pour le compte de la dernière journée de phase de groupes de la Ligue des champions mercredi prochain. En pleine recrudescence des cas de Covid outre-Rhin, la capacité de la Volkswagen Arena a été réduite à 50%, ce qui était déjà le cas le week-end précédent lors de la défaite 3-1 contre le Borussia Dortmund. Comme indiqué sur la billetterie du club allemand , le gouvernement du Land de Basse-Saxe a interdit la venue des supporters français, et se réserve également le droit de demander la baisse de la capacité en dessous des 50%. Six cents supporters lillois devaient faire le déplacement, selon La Voix des sports Alors que la capacité de certains matchs avait beaucoup fait parler à cause de la situation qui redevient critique en Allemagne, de plus en plus de matchs commencent à passer à huis clos, comme pour le choc entre le Bayern et le FC Barcelone mardi. Le jeudi 2 décembre, l'Allemagne comptabilisait 73 200 nouveaux cas contre 48 400 en France.