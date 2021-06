Le costume d'outsider est-il trop grand pour les Pays-Bas ?

Les Pays-Bas en plein doute et l’Ukraine en plein essor devraient dominer ce groupe C gloubi-boulga où figurent également l’Autriche et la Macédoine du Nord.



Cheva, tyrolienne et FC Pandev !

Chérif Ghemmour

En juin 2019, le foot hollandais avait effacé d’un coup deux grands trous dans son CV : ses absences à l’Euro 2016 et au Mondial 2018. L’Ajax avait brillé en Ligue des champions et la sélection néerlandaise était parvenue en finale de la Ligue des nations, défaite 1-0 par le Portugal, mais en ayant éliminé auparavant la France et l’Allemagne. Lesétaient de retour ! D’autant plus qu’ils avaient achevé ensuite leurs éliminatoires de l’Euro 2020 à une seconde place derrière une Allemagne qu’ils avaient battue chez elle 4-2. Le genre de perf qui vous propulse direct parmi les favoris du tournoi. Et puis l’orange et noir de leur tunique a viré au noir-orange d’Halloween ! Les calamités se sont abattues sur le Royaume : les princes De Ligt et De Jong ont peiné à s’imposer à la Juve et au Barça, la Covid a interrompu la saison d’Eredevisie, et à l’été 2020, Ronald Koeman a lâché sespour les, rompant en partie une fructueuse osmose sélectionneur-joueurs. Car avec Frank de Boer, nommé en catastrophe, la sélection a aussitôt perdu de son fluide magique et en enchaînant deux défaites 1-0 à dom : contre le Mexique et, plus inquiétante, face à l’Italie, revers qui a conduit à son élimination en Ligue des nations. Et puis le 17 octobre 2020, Jordan « Carabosse » Pickford a abattu Virgil van Dijk à Everton, laissant orphelins leset les. Car le grand Virgil était la clé de voûte défensive de la sélection : par son charisme, il rendait même meilleur le gardien Cillessen !La colonne vertébrale amputée de Van Dijk et affaiblie au poste de gardien (Cillessen forfait, Krul est passé titulaire) ne possède plus que deux tauliers : Wijnaldum au milieu (8 buts et 2 passes dé en qualifs) et Depay en attaque (6 pions et 8 passes dé). C’est donc une équipe mal équilibrée derrière avec sa paire axiale du moment De Ligt-Blind « bricolée » qui a coulé en Turquie (4-2), le 24 mars dernier en qualif de Mondial 2022. Un revers plombant qui a conduit à une retouche tactique face à l’Écosse en amical, en passant du 4-3-3 habituel au 5-3-2 (avec De Vrij, Timber et De Ligt en défense) guère plus rassurant. Le revers d’Istanbul avait douché les ambitions pour l’Euro à venir, une compète qui, malgré l’unique titre desen 1988, leur a causé en réalité plus de grandes désillusions qu’en Coupe du monde... Reste qu’avec ses cracks, ses nouveaux talents (le latéral Wijnal, les attaquants Malen ou Gakpo) ou ses pousses arrivées à maturité (De Roon, Promes, Klaassen), cette Hollande quoiqu’un peu nébuleuse peut viser au moins les quarts. D’autant plus que, nation-hôte, elle jouera ses trois matchs de poule à la Johan Cruyff ArenA d’Amsterdam. Mais elle débutera le 13 juin par un gros morceau : l’Ukraine !Oubliez l’automne 2020 désastreux de Ligue des nations (dernière du groupe 4) et du 1-7 face à la France. La Covid avait décimé une équipe d’Ukraine dont on n'a pu voir qu’ensuite la qualité face aux Bleus, encore, en qualif de Mondial 2022 (1-1). Elle avait déjà fini leader invaincu de sa poule de qualif devant le Portugal... En bon disciple de son maître Valeri Lobanovski, Andreï Chevtchenko, arrivé à la tête de la sélection après l’échec à l’Euro 2016 (dernière en poule), a bâti un bloc discipliné. Actionné en 4-1-4-1, ce bloc est solide derrière (la bonne paire axiale du Shakhtar, Matvyenko-Krystov) et correcte devant (Iaremtchouk, 4 buts en qualifs). Entre les deux, un milieu redoutable animé par le surdoué et polyvalent, Oleksandr Zinchenko, et par l’homme à tout-faire de l’Atalanta, Ruslan Malinovskyi (3 buts et 3 passes dé en qualifs). Dans la foulée d’un troisième Euro d’affilée, boostée par un titre de championne de monde des U20 en 2019 (dont le défenseur V. Mykolenko, à suivre) et toujours bien innervée par le flux vital Shakhtar-Dynamo Kiev, cette Ukraine peut créer des surprises. Les Néerlandais sont prévenus... L’Autriche, elle, dégage de grandes incertitudes après des qualifs moyennes (deuxième derrière la Pologne, mais avec deux défaites, en Israël et en Lettonie) et une déroute récente à Vienne contre le Danemark en éliminatoires du Mondial 2022 (0-4). Sa participation à l’Euro 2016 (dernière du groupe) n’était que sa deuxième après celle de 2008 et sa dernière Coupe du monde remonte à 1998. C’est une sélection vieillissante, à l’image de son éternel buteur Arnautović (32 ans, mais incertain), qui peut toutefois compter au milieu sur sa star David Alaba (au Bayern, il est défenseur), sur le très bon Marcel Sabitzer (en progrès constants à Leipzig) et sur l’inamovible boss de la défense, Dragović. Sans véritables points forts, ces travailleurs presque tous détachés en Bundesliga commenceront aussi leur Euro le 13 juin à Bucarest contre une Macédoine du Nord qu’ils avaient battue deux fois en qualifs (2-1 et 4-1).Sauf qu’entre-temps, la petite Macédoine a pas mal grandi... Elle s’est qualifiée à l’Euro après les barrages de Ligue des nations D. Une première historique ! Elle a ensuite stupéfié l’Europe en battant l’Allemagne 2-1 chez elle en qualifs de Mondial 2022. Stupéfiant ? Pas tout à fait. Car c’était oublier que ce petit État de 2 millions d’habitants, indépendant depuis 1991, faisait partie de l’ex-Yougoslavie, très grand pays de foot. Et que deux illustres Macédoniens, Darko Pančev et Ilija Najdoski, jouaient dans l’équipe de l’Étoile rouge de Belgrade, vainqueur de la C1 en 1991... Aujourd’hui, c’est l’indestructible Goran Pandev qui incarne les vertus combatives de ce peuple des montagnes. Capitaine de 37 ans aux 114 sélections, l’attaquant du Genoa a lui aussi remporté la Ligue des champions, en 2010 avec l’Inter, et marqué deux buts historiques, celui de la qualif contre la Géorgie et l’autre contre l’Allemagne. Mais même avec un bon milieu composé d’Elmas (Napoli), Ademi (Dinamo Zagreb) et Bardhi (Levante, bon tireur de coups francs), ainsi qu’Alioski en défense (Leeds), les Macédoniens devront attendre encore avant de pouvoir faire tomber les empires, comme leur héros mythique Alexandre le Grand...