Le challenge Emiliano Sala se tiendra à Orléans mi-juillet

Événement à but caritatif, soutenu par la Mairie d’Orléans , organisé par l'association @jour_meilleur en collaboration avec la société ProEvent et l’Us Orléans Loiret Football.FC Nantes - Arnaud Duret / FCGB - D.Le Lann / SMC : Roland Le Meur / Chamois Niortais : Marie Delage pic.twitter.com/GB8fnKIQxV — Challenge Emiliano Sala (@ChallengeSala) June 23, 2021

PC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nouvel hommage à venir pour Emi.Un tournoi caritatif en l'honneur d'Emiliano Sala - disparu le 21 janvier 2019 lors d'un vol en avion au-dessus de la Manche - offrira trois matchs de préparation aux quatre clubs par lesquels il est passé en France. Le FC Nantes, les Girondins de Bordeaux, les Chamois Niortais et le Stade Malherbe de Caen se rencontreront donc entre le 16 et le 18 juillet au stade de la Source à Orléans. Ce challenge est le fruit d'une collaboration entre le fonds caritatif lancé par Cardiff City, qui a pour projet de construire un stade au nom de leur défunte recrue dans sa ville d'origine de Progreso, et l'association « Un Jour Meilleur » venant en aide aux enfants atteints de cancer ou de leucémie, créée en 2016 par l'ancien footballeur Cédric Cambon et sa femme Jihane. Le département du Loiret, l'US Orléans et la mairie orléanaise sont partenaires du projet.Un euro par billet vendu ira renforcer la collecte de fonds pour la construction du stade, censée atteindre 2,25 millions d'euros.Une raison plus que louable pour se taper un Nantes-Caen, un samedi à 15h.