Le calendrier de la saison de Ligue 2 est (aussi) connu

Le calendrier complet et détaillé de la saison 2021/2022 https://t.co/9GvgSQHFPc — Ligue 2 BKT (@Ligue2BKT) June 25, 2021

L'Euro, c'est bien joli, mais on attend surtout le retour de la Ligue 2. En plus de celui de Ligue 1 , la LFP a levé le voile sur le calendrier de la prochaine saison de Ligue 2 (24 juillet-14 mai), ce vendredi midi. La première journée réservera aux puristes de l'antichambre un alléchant Bastia-Nîmes, alors que les deux formations arrivent respectivement de National 1 et de Ligue 1.Au niveau des autres affiches, en vrac : Amiens accueillera l'AJ Auxerre dans un duel d'ambitieux, Dijon tentera d'entamer sa saison du bon pied contre Sochaux, Toulouse devra se coltiner Ajaccio et le Paris FC se déplacera à Grenoble, deux mois après le match de barrage d'accession perdu . Les plus futés auront remarqué la tenue du premier derby normand de la saison entre Caen et Le Havre le 12 octobre, tandis que le très attendu derby corse opposant Bastiais et Ajacciens livrera son premier acte le 25 septembre, pour le compte de la dixième journée, à Furiani.Alors, Rodez-QRM ou The Man in the High Castle