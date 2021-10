Le Brésil se passe de Vinícius mais rappelle Coutinho

Le reste de la liste :

MD

Seul en tête du groupe Amérique du Sud des qualifications à la prochaine Coupe du monde, le Brésil pourrait même d’ores et déjà valider son ticket pour le Qatar dans les prochains jours. Les chocs contre la Colombie et l’Argentine, respectivement prévus le 12 et 17 novembre prochains, sont donc très attendus. À cette occasion, Tite a annoncé sa liste des joueurs convoqués avec d’énormes surprises.Sélectionné en septembre dernier, Vinícius Júnior a été tout simplement éjecté de la liste. Et pourtant, ce n’est pas comme si l’attaquant de 21 ans réalisait un début de saison XXL sous la tunique du Real Madrid avec sept buts et cinq passes décisives en treize matchs. De son côté, Philippe Coutinho verra lui le Brésil dès lundi prochain, une première depuis le 13 octobre 2020. Une drôle de décision au regard des performances du joueur du FC Barcelone.Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Chapeco (Grêmio) / Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Emerson (Tottenham) Eder Militão (Real Madrid), Lucas Verissimo (Benfica ), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea) / Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (OL), Gerson (OM) / Matheus Cunha (Hertha Berlin), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds United), Antony (Ajax) et Roberto Firmino (Liverpool)Ceci dit, à quoi bon prendre 23 joueurs quand on a Lucas Paquetá ?