Laurent Robert : « Les premières colorations, c'était quand même assez bizarre »

Laurent Robert et sa frappe de mule se sont prêtés au jeu du best of/worst of. Petit retour sur quelques moments croustillants de la carrière de l'un des Frenchies les plus célèbres de Newcastle.

On a demandé à Laurent Robert de nous livrer ses meilleurs ou ses pires souvenirs, et comme à son habitude, il envoie du bois ! Pour voir le programme gratuitement en entier, c'est par ici : https://t.co/aKJYSoEE0U@Ligue1UberEats pic.twitter.com/jPhXGz08WU — SO FOOT (@sofoot) April 8, 2022

Avec Luis Fernandez, on perd à Milan en Ligue des champions. J’étais sur le banc, il me fait entrer. Je ne suis pas super motivé, à la fin du match. Il me rentre dedans, mais voilà, pour moi, ce n'était pas grave. Sincèrement, je m'en foutais un petit peu, je n'y ai pas porté une attention particulière, c'était Luis.Je n'en ai pas le souvenir. La seule chose, c'est qu'il y avait pas mal de joueurs qui voulaient m'attraper. J'étais assez rapide, et c'est ce qui posait problème à mes adversaires.C'était le 5-4 contre l'Olympique de Marseille en 1999 avec Montpellier. On gagne 4-0 à la mi-temps et de manière incompréhensible, on perd ce match. Je m'en suis voulu fortement, je me sentais fautif. J'étais tellement triste que le soir, je n'en avais pas dormi.Il y a des moments où j'étais tellement euphorique que j'ai fait n'importe quoi. Je me souviens d'une fois en particulier. C'était contre le PSG en plus, avec Montpellier. Je marque le troisième but et donne la victoire à mes coéquipiers. Je fais une course de fou parce que je n'en revenais pas, quoi. Je fais un saut et je retombe sur les fesses, je m’étais fait vraiment mal.On va dire que c'est quand j'ai vu débarquer les premières colorations sur la tête des joueurs. C'est quoi, une nouvelle mode ? On ne comprenait pas trop à mon époque, c'était quand même assez bizarre.