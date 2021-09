Best-of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque lundi, retrouvez grâce au

Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ CS Feytiat vs Bourganeuf USC (Nouvelle-Aquitaine - Coupe de France)

2/ US Scherwiller vs AS Canton Vert (Grand Est - Amical)

3/ Sèvremont FC vs Mazières en Mauges (Pays de la Loire - Coupe de France)

4/ US Clohars Carnoet vs Quimperlé FC (Bretagne - Coupe de France)

5/ FC Marpent vs AS Trelon (Hauts-de-France - Amical)

AB, LT, EG et MD

La marche à suivre pour cela ?



1) Télécharge l'app gratuite Rematch en cliquant ici.

2) Capture les highlights des matchs.

3) Propose tes meilleures vidéos depuis l'app.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants Qu’est-ce qui est le plus beau entre le dégagement sublime du défenseur dans l’axe et l’extérieur génial à la Ricardo Quaresma ? La question, elle est vite répondue. Cette passe du joueur d’USC Bourganeuf est millimétrée. Le plat du pied patte droite est parfaitement réfléchi. Du génie. Derrière, le numéro 3 et buteur du Club Sportif Feytiat n’a plus qu’à faire le reste. Si la merveille de coup franc de Roberto Carlos contre l’équipe de France restera dans les annales, on préfère toujours les actions collectives. Bravo Messieurs !Ce samedi, il faisait beau, il faisait chaud dans la région Grand Est. Alors quoi de mieux qu’un match amical sous ce temps radieux pour préparer cette nouvelle saison. En plus, ce type de rencontre permet à certains joueurs de se montrer aux yeux du coach. Alors pour se faire remarquer, Loïc Parolini a décidé de prendre ses responsabilités sur un coup franc à 35 mètres des buts adverses. À la manière d’un Hakan Çalhanoğlu contre le Borussia Dortmund, le n°4 de l’U.S Scherwiller claque une cachou qui surprend le gardien de l’AS Canton Vert, aussi bien inspiré que Roman Weidenfeller à l’époque. Le Turc a bâti sa carrière sur ce coup de génie, Loïc peut donc envoyer cette vidéo du côté de Milan et espérer un appel des deux équipes locales.Clarence Seedorf mais en mieux. Le Sèvremont FC nous a offert un magnifique revival de la frappe monstrueuse du Néerlandais, qui avait assommé l’Atlético de Madrid en 1998. Toutefois, le pétard de Gabriel, joueur de la formation du Pays de la Loire, nettoie la lucarne, là où celui de Seedorf n’avait « que » trompé le gardien par sa trajectoire flottante avant de finir sa course au centre du but. Un but magnifique dans une victoire 5-1 en Coupe de France contre Mazières en Mauges, que demande le peuple ?Ce n’est pas un rêve. L'alléchante confrontation entre l’US Clohars Carnoet et le Quimperlé Football Club se disputait à Anfield et ce but en témoigne. Une pointe de vitesse hors du commun, le numéro 11, le double contact éclair, la Bretagne a trouvé son Mohamed Salah. La copie conforme du but de la star de Liverpool contre Chelsea en avril 2019. La seule différence ? C’est qu’ici le Roi d’Égypte s’appelle Paul.Les rageux diront qu’il n’a pas fait exprès. Et pourtant, ce jeune joueur du FC Marpent vient de s’illustrer par un lob de toute beauté. Du Robert Pirès dans le geste. Mieux même que le but du Frenchie face à Southampton un soir de mai 2003, tant il est excentré. Actuel dernier du championnat anglais, Arsenal ferait la bonne affaire du mercato en allant s’offrir ce joyau du Nord de la France. D'ailleurs la légende des Gunners a débuté sa carrière dans le stade Auguste-Delaune à Reims. Aussi dans le nord de l’Hexagone. Coïncidence ? Je ne crois pas...Toutes nos félicitations à eux pour ces buts et actions en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?