Best-of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l'application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ US Behren vs Rouhling US (Coupe de France - Moselle)

2/ US Bouscataise vs Chantecler BDX (U13 Brassage - niveau 1)

3/ ENT.S De Caudry vs US Berlaimont (Gambardella Crédit Agricole)

4/ S.A Mauléon vs La Brede F.C (Coupe de France)

5/ E.S Canejean vs Athletic F.C 89 (Coupe de Gironde Seat/Skoda)

Par AB, MD et LT

Toutes nos félicitations à eux pour ces buts et actions en folie. Et à la semaine prochaine, avec vous à leur place, qui sait ?



Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l'application qui capte ses moments les plus marquants Débordement, petit-pont, passe en retrait, but. L’action parfaite pour n‘importe quel ailier. Même s’il porte le numéro 10, le divin chauve de l’US Behren a offert l’ouverture du score aux siens d’une superbe manière, tout en souillant bien comme il faut l’égo de son défenseur. Derrière, il y a écrit « respectez l’arbitre » , mais ça aurait plutôt dû être « respectez le latéral droit » . Résultat final de cett rencontre de Coupe de France : 4-1 pour les visiteurs face à l'US Rouhling. Pour Jacques-Henri Eyraud, petit-pont ça peut valoir un but, donc 5-1 pour les Mosellans.Le dernier joueur a avoir marqué de plus de 20 mètres grâce à sa patte gauche était Kevin De Bruyne. Et c’était face à Liverpool. Et avant lui, c’était Lionel Messi. Face à Manchester City en Ligue des Champions. À 12 ans, ce jeune milieu de terrain de l’US Bouscat a fait pareil que les deux autres monstres du Ballon rond. Frappe limpide après un petit contrôle, célébration avec ses coéquipiers, ce genre de masterclass est véritablement ce qui se fait de mieux dans la planète football actuellement. Coquillettes au beurre amplement méritées.Si le stade Louis Sandras était comble, il n’y avait plus un seul bruit une fois que le numéro 9 de l’US Berlaimont a déclenché son tir en coupe Gambardella ce week-end. Silence radio. Plus rien. Et alors que tous les supporters voyaient ce ballon s’envoler, l’histoire en a décidé autrement. Excentré côté droit, l’attaquant envoie une frappe flottante dans la lucarne opposée. Incroyable. On en fait trop ? Peut-être. Mais c’est la supportrice du club visiteur et ses hurlements au moindre contrôle qui a commencé.SAM, c’est celui qui conduit donc celui qui ne boit pas. En avalant aucune goutte d’alcool, le Sport Athlétique Mauléonais ne risque pas de céphalée. En revanche, la demi-volée de 35m, précédée d'un coup du sombrero, de son défenseur central a dû donner un sacré mal de crâne au portier de La Brede FC. Scotché sur sa ligne, le gardien ne peut rien faire face à tant de puissance. Une réalisation qui permet en plus aux Mauléonnais de passer le prochain tour de la Coupe de France.9 fois sur 10, un corner à la rémoise équivaut à une action de but gâché. Alors l’Athletic 89 a décidé d’être l’exception qui confirme la règle lors de la Coupe de Gironde/ SEAT SKODA. L’un de ses joueurs récupère la gonfle, la lève subtilement et tente le tout pour le tout en effectuant une retournée. Alors pour magnifier cette prise de risque, la chance a décidé de s’en mêler. Le défenseur adverse contre la balle mais la remet pile poil dans le bon tempo d’un attaquant de l’Atheltic 89. Devant cette offrande, il ne se fait pas prier et crucifie le gardien d’une reprise de volée.